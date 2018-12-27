Биатлонист Прима о скандале с лыжами в сборной Украины: Ничего говорить не хочу

Лучший из украинцев в общем зачете Кубка мира по итогам первого триместра биатлонного сезона Артем Прима прокомментировал свои выступления и проблемы с лыжами.

Прима рассказал о неуверенности в стрельбе лежа, которую он хочет улучшить, сообщает XSPORT.ua.

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"В целом впечатления от первой трети сезона смазаны. На первом этапе Кубка мира в Поклюке неплохо все сложилось, в Хохфильцене уже хуже, ну а по итогам Нове-Место совсем недоволен собой. В первую очередь в плане стрельбы", – сказал Прима.

"Сейчас у меня есть определенная неуверенность в стрельбе лежа. Очень долго к ней готовлюсь, хочется отработать качественно, но в результате не совсем это получается", – добавил биатлонист.

Прима вслед за Еленой Пидгрушной и Дмитрием Пидручным пожаловался на лыжи.

По поводу качества лыж в предыдущих гонках ничего говорить не хочу, но однозначно, они не на том уровне, на котором должны быть", – отметил Артем.

Напомним, что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный жестко раскритиковал членов команды, отвечающих за подготовку лыж к гонкам. Также украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о том, что в команде не смогли хорошо подготовить лыжи к гонкам, что и стало причиной ее неудач.