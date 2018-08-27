Биатлонист сборной Украины будет выступать за Россию

Россия попросила у Украины отпустить биатлониста Александра Жирного без карантина.

Об этом рассказал глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, пишет SportArena.

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Сейчас ко мне обратились с просьбой отпустить из-под карантина Жирного, который у нас был призером летнего чемпионата мира, призером чемпионата Европы. Мы отпустили его, без лишних дел, потому что мы всегда действуем в интересах спортсменов, – сказал он.

31-летний Жирный перешел из России в Украину в 2014 году. Он не достиг особых успехов на Кубке мира, оказав посильную помощь только в эстафетных забегах. Он имеет в своем активе медали чемпионата Европы 2017 года.

После Олимпиады-2018 года украинская федерация решила отказаться от услуг Александра Жирного. Он уже принял участие в летнем чемпионате России, но для выступления на международном уровне ему требуется разрешение украинской стороны.

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