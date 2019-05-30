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      Билет в музей за 25 евро: испанец возмутился сервисом Kyiv Pass

      26 Читати новину українською
      Туристу деньги вернули
      Туристу деньги вернули / Коллаж 24 канала

      Турист из Испании по приезду в Киев купил карточку Kyiv Pass за 25 евро. При ее наличии он должен "бесплатно" попасть в ряд музеев и памятников архитектуры, воспользоваться метро и экскурсионным автобусом. Но не попал и не воспользовался.

      Оказалось, что туристическая карта вообще в Киеве не актуальна. Карлес не смог с ней использовать ни свои пять поездок общественным транспортом, ни, например, Софийский собор посетить. Везде иностранец слышал, что карточку не примут, потому что администрация определенного заведения не заключила договоры с КГГА. Разве что в Музей истории Украины во Второй мировой войне за Kyiv Pass прошел. Поскольку карточкой удалось воспользоваться только там, то получается, что один поход в киевский музей туристу из Испании обошелся в 25 евро. Всю эпопею он описал на одном из форумов для туристов, передает "Хмарочос".

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      Как только ситуация получила огласку, на нее отреагировали и в КГГА. Они связались с испанцем, извинились и объяснили, что карточку Kyiv Pass ему, очевидно, продали по ошибке.

      Карты уже месяц как не должны были продаваться, потому что идет реорганизация проекта. Как оказалось, новый стажер в одном из магазинов "Борисполь" продал старую карточку, которая не работает, –прокомментировал глава Управления туризма КГГА Антон Тараненко.

      Туристу вернули деньги за карточку. Карлес, в свою очередь, дополнил свой пост тем, что местная власть отреагировала на его пост и урегулировала ситуацию. Парень отметил, что, не учитывая упомянутый инцидент, и Киев, и местные люди ему понравились.

      blog_ava
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      Теги: Путешествия Новости Киева
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