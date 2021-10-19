Паралимпийцам с нарушением зрения тоже подарили обычные книжки. Хоть они их читать не смогут. Об этом рассказала украинская теннисистка и чемпионка Паралимпийских игр Марина Литовченко.
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Харьков "гордится"
Марина Литовчинко рассказала, что после возвращения из Токио все паралимпийцы встретились с исполняющим обязанности главы Харьковской ОГА Александром Скакуном и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко.
Чиновники поблагодарили спортсменов и похвалили их за призовые места и немалые достижения. После они вручили паралимпийцам цветы и павербанки.
Билеты в зоопарк и книги от мэрии
Впоследствии призеры встретились с исполняющим обязанности мэра Харькова Игорем Тереховым. Он тоже поблагодарил паралимпийцев за результаты и упорный труд.
После Терехов подарил им билеты в зоопарк и книги о Харькове. Чемпионка замечает, что многие паралимпийцы с нарушением зрения. Поэтому, по ее мнению, подарки – неуместны. Лучше было подарить хотя бы книги шрифтом Брайля.