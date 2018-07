Биографический фильм "По половому признаку": появился первый трейлер с Фелисити Джонс

Новая американская лента "По половому признаку" ("On the Basis of Sex"), которая создана на реальных событиях, показала свой первый трейлер с актрисой Фелисити Джонс в главной роли.

Первый трейлер будущего фильма появился на YouTube-канале кинокомпании Focus Features 16 июля и всего за сутки после публикации его просмотрело более 1 миллиона пользователей. Режиссером кинокартины стала Мими Ледер, которая в 1995 и 1996 годах получила премии "Эмми" в номинациях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая режиссура драматического сериала" за работу в сериале "Скорая помощь". Читайте также: Актриса Фелисити Джонс вышла замуж: фото со свадьбы В фильме говорится о женщине по имени Рут Бадер Гинсбург, которая работает юристом. Она стала второй женщиной в истории, которой удалось занять место в Верховном суде США. Но во время работы она встречается с постоянной гендерной дискриминацией, поэтому она старается сделать все возможное, чтобы достичь равенства мужчин и женщин, и закрепить это на уровне правосудия. "По половому признаку": смотреть трейлер фильма онлайн Роль смелой женщины Рут сыграла 34-летняя британская актриса Фелисити Джонс, которая прославилась своими ролями в таких лентах как "Бунтарь Один. Звездные Войны. История", "Теория всего", "Инферно", "Как сумасшедший" и "Новый Человек-паук 2. Высокое напряжение". Также в фильме сыграли Арми Хаммер, Кэти Бейтс, Джастин Теру, Сэм Уотерстон и другие.

Фелисити Джонс и Рут Гинзбург Премьера фильма "По половому признаку" запланирована на 25 декабря 2018 года. В этот день будут отмечать 25-летие Рут Бадер Гинсбург в Верховном суде.