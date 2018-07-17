20:27
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Биографический фильм "По половому признаку": появился первый трейлер с Фелисити Джонс

98 Читати новину українською
"По половому признаку": трейлер фильма
"По половому признаку": трейлер фильма / Фото из открытых источников

Новая американская лента "По половому признаку" ("On the Basis of Sex"), которая создана на реальных событиях, показала свой первый трейлер с актрисой Фелисити Джонс в главной роли.

Первый трейлер будущего фильма появился на YouTube-канале кинокомпании Focus Features 16 июля и всего за сутки после публикации его просмотрело более 1 миллиона пользователей. Режиссером кинокартины стала Мими Ледер, которая в 1995 и 1996 годах получила премии "Эмми" в номинациях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая режиссура драматического сериала" за работу в сериале "Скорая помощь".

Читайте также: Актриса Фелисити Джонс вышла замуж: фото со свадьбы

В фильме говорится о женщине по имени Рут Бадер Гинсбург, которая работает юристом. Она стала второй женщиной в истории, которой удалось занять место в Верховном суде США. Но во время работы она встречается с постоянной гендерной дискриминацией, поэтому она старается сделать все возможное, чтобы достичь равенства мужчин и женщин, и закрепить это на уровне правосудия.

"По половому признаку": смотреть трейлер фильма онлайн

 

Роль смелой женщины Рут сыграла 34-летняя британская актриса Фелисити Джонс, которая прославилась своими ролями в таких лентах как "Бунтарь Один. Звездные Войны. История", "Теория всего", "Инферно", "Как сумасшедший" и "Новый Человек-паук 2. Высокое напряжение". Также в фильме сыграли Арми Хаммер, Кэти Бейтс, Джастин Теру, Сэм Уотерстон и другие.
Фелисити Джонс и Рут Гинзбург

Премьера фильма "По половому признаку" запланирована на 25 декабря 2018 года. В этот день будут отмечать 25-летие Рут Бадер Гинсбург в Верховном суде.

Теги: Голливуд Кино LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
сегодня, 20:04 ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
55
Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
сегодня, 19:00 Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
Тетяна Мартинюк 70
Бой Усик – Гассиев может не состояться: детали
сегодня, 18:39 Бой Усик – Гассиев может не состояться: детали
332
О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
сегодня, 20:23 О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
29
Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
сегодня, 18:01 Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
679
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук