Биолог развенчала миф об употреблении популярного продукта

Биолог и научный блогер Дарья Прокопик утверждает, что соль полезна для организма, она наносит вред только при чрезмерном употреблении.

Организм человека нуждается в калии и магнии, которые содержатся в поваренной соли для поддержания давления крови, пишет MedOboz.

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Употребление соли улучшает работу мозга и сердца, его используют для выработки желудочного сока. Однако при высоком уровне натрия у человека повышается давление и люди с возрастом теряют способность вернуть его в норму.



Биолог назвала норму потребления соли в день – одна чайная ложка.



Она также посоветовала людям готовить собственноручно пищу и регулировать количество соли, поскольку производители приучают потребителей к чрезмерным вкусам.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала причины, из-за которых у человека возникает неприятный запах изо рта.