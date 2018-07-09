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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Биолог развенчала миф об употреблении популярного продукта

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Соль полезна для организма в малых количествах
Соль полезна для организма в малых количествах / bbntimes.com

Биолог и научный блогер Дарья Прокопик утверждает, что соль полезна для организма, она наносит вред только при чрезмерном употреблении.

Организм человека нуждается в калии и магнии, которые содержатся в поваренной соли для поддержания давления крови, пишет MedOboz.

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Употребление соли улучшает работу мозга и сердца, его используют для выработки желудочного сока. Однако при высоком уровне натрия у человека повышается давление и люди с возрастом теряют способность вернуть его в норму.

Биолог назвала норму потребления соли в день – одна чайная ложка.

Она также посоветовала людям готовить собственноручно пищу и регулировать количество соли, поскольку производители приучают потребителей к чрезмерным вкусам.

via GIPHY

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала причины, из-за которых у человека возникает неприятный запах изо рта.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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