Блейк Лайвли пришла на кинопремьеру в ярком костюме: фотофакт
Голливудская актриса Блейк Лайвли удивила выбором одежды на кинопремьеру. Звезда пришла в ярком костюме, который привлек внимание всех участников мероприятия.
В США состоялась долгожданная кинопремьера фильма "Простая услуга". На мероприятие пришли голливудские актеры, которые поразили всех своими нарядами. Среди них – исполнительница главной роли Блейк Лайвли.
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Актриса тщательно подготовилась к светскому событию. Блейк Лайвли надела яркий костюм с широкими брюками, кофтой и пиджаком. Образ она завершила обувью на каблуке с разноцветным принтом.
Ранее Блейк Лайвли рассказывала о сюжете фильма "Простая услуга". Актриса, которая в киноленте бесследно исчезла, сделала не менее загадочный анонс.
"По своему жанру этот фильм является триллером, но также, как это ни странно, для меня съемки в "Простой услуге" стали лучшим комедийным опытом за всю жизнь. Я думаю, что фильм до финала заставит вас думать о том, что же произошло на самом деле", – анонсировала Блейк Лайвли.
Смотрите видео трейлера фильма "Простая услуга":