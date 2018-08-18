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Блейк Лайвли пришла на кинопремьеру в ярком костюме: фотофакт

29 Читати новину українською
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли / Соцсети

Голливудская актриса Блейк Лайвли удивила выбором одежды на кинопремьеру. Звезда пришла в ярком костюме, который привлек внимание всех участников мероприятия.

В США состоялась долгожданная кинопремьера фильма "Простая услуга". На мероприятие пришли голливудские актеры, которые поразили всех своими нарядами. Среди них – исполнительница главной роли Блейк Лайвли.

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Актриса тщательно подготовилась к светскому событию. Блейк Лайвли надела яркий костюм с широкими брюками, кофтой и пиджаком. Образ она завершила обувью на каблуке с разноцветным принтом.

 

 

 

 

Ранее Блейк Лайвли рассказывала о сюжете фильма "Простая услуга". Актриса, которая в киноленте бесследно исчезла, сделала не менее загадочный анонс.

"По своему жанру этот фильм является триллером, но также, как это ни странно, для меня съемки в "Простой услуге" стали лучшим комедийным опытом за всю жизнь. Я думаю, что фильм до финала заставит вас думать о том, что же произошло на самом деле", – анонсировала Блейк Лайвли.

Смотрите видео трейлера фильма "Простая услуга":

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Блейк Лайвли
Источник: 24 Канал
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