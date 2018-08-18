Блейк Лайвли пришла на кинопремьеру в ярком костюме: фотофакт

Голливудская актриса Блейк Лайвли удивила выбором одежды на кинопремьеру. Звезда пришла в ярком костюме, который привлек внимание всех участников мероприятия.

В США состоялась долгожданная кинопремьера фильма "Простая услуга". На мероприятие пришли голливудские актеры, которые поразили всех своими нарядами. Среди них – исполнительница главной роли Блейк Лайвли.

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Актриса тщательно подготовилась к светскому событию. Блейк Лайвли надела яркий костюм с широкими брюками, кофтой и пиджаком. Образ она завершила обувью на каблуке с разноцветным принтом.

Допис, поширений Blake Lively Style (@blakefashion) 17 Сер 2018 р. о 7:09 PDT

Допис, поширений Blake Lively Style (@blakefashion) 18 Сер 2018 р. о 6:03 PDT

Допис, поширений T F i C E L E B S (@tfi_worldwide) 18 Сер 2018 р. о 4:37 PDT

Допис, поширений Vogue Beauty Thailand (@voguebeautythailand) 18 Сер 2018 р. о 3:53 PDT

Ранее Блейк Лайвли рассказывала о сюжете фильма "Простая услуга". Актриса, которая в киноленте бесследно исчезла, сделала не менее загадочный анонс.

"По своему жанру этот фильм является триллером, но также, как это ни странно, для меня съемки в "Простой услуге" стали лучшим комедийным опытом за всю жизнь. Я думаю, что фильм до финала заставит вас думать о том, что же произошло на самом деле", – анонсировала Блейк Лайвли.

Смотрите видео трейлера фильма "Простая услуга":