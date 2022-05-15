Блинкен прибыл на встречу глав МИД стран НАТО, чтобы обсудить войну в Украине
Источник:твитер Энтони Блинкена
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Берлин на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО. Главной темой переговоров станет война России в Украине.
О приезде в Германию сообщил сам глава Госдепа в соцсетях. Он отметил, что встреча – неформальная.
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Главы МИД обсудят шаги по преодолению агрессии России
Я прибыл в Берлин, чтобы обсудить наш альянс и действия по преодолению неспровоцированной агрессии России против Украины,
– написал Блинкен.
Отметим, 8 мая госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Главы дипломатических ведомств скоординировали шаги по приближению победы Украины в войне, которую начала Россия. Также Блинкен и Кулеба затронули тему разблокировки украинского экспорта продовольствия.
Блинкен отмечал, что Путин извращает историю
Ранее государственный секретарь США отмечал, что глава Кремля пытается извратить историю. Таким образом он хочет как-то оправдать вторжение россиян в Украину.
Также, по мнению главы Госдепа, Украина имеет право делать все для того, чтобы защититься. Именно так Блинкен прокомментировал возможность Украины наносить удары по объектам на российской территории. Он отметил, что такие шаги – это исключительно решение украинского командования.Обратите внимание! Блинкен отметил, что мнение Вашингтона однозначно: Украина должна получить все для победы в войне.
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Позиция США по отношению к российской агрессии: последние новости
- Американские сенаторы прибыли в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Главной темой стала финансовая и военная помощь США в Украине. Кроме этого политики обсудили ужесточение санкций против государства-агрессорки.
- Глава Украины ранее призвал Вашингтон признать Россию государством, финансирующим терроризм.
- Провели переговоры и министр обороны Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин. Они скоординировали усилия США и международных партнеров по оказанию военной помощи Украине.
- Советник главы МВД Ростислав Смирнов отметил, что в скором времени россияне почувствуют силу американского ленд-лиза. Пока темпы поставки оружия трудно спрогнозировать, однако оно точно будет. В МВД уверены, что это будет настолько быстро, насколько это возможно.
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