Военная помощь растягивается во времени: в чем Блинкен пытается заверить Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Этот визит направлен на то, чтобы заверить Украину, что Соединенные Штаты Америки работают над тем, чтобы усилить способность поставлять оружие вовремя и как можно скорее. Все несмотря на обстоятельства, которые создал для себя американский политикум.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Максим Джигун, отметив, что риторика от представителей американской политики повторяется. Он добавил, что, если бы вовремя голосовалось за финансовую и военную поддержку украинского государства, то сейчас вряд ли был бы такой недостаток ресурсов на фронте. К слову, визит Блинкена неанонсированный.

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Однако это отражается не только на том, что украинские военные говорят о недостатке вооружения, но и в том, что враг продвигается украинской территорией.

"Ценой политических амбиций отдельных игроков теперь расплачиваются украинские военные и украинское государство. Это о низости, в частности, международной политики. Это касается не только Соединенных Штатов, но и многих других государств", – сказал Джигун.

Плоды давности

Только после того, как Россия начала сравнивать с землей некоторые украинские города, некоторые западные политики начали вспоминать о том, что они имеют ЗРК Patriot и могут подумать о том, чтобы их передать Украине или купить у других стран.

"Это происходит в момент только таких огромных социальных потрясений. Только тогда, когда перед угрозой выживания отдельные регионы Украины, целые области – только тогда начинают включаться в работу западные политики", – добавил политолог.

По его мнению, вероятно, это отставание вызвано многолетней пацифистской политикой, которую привела на Запад бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она начинала уменьшать финансирование своей армии и поощрять к этому других международных деятелей.

Мы сейчас пожинаем плоды 20-летней давности, которые накопительным эффектом скапливались в одном месте и сейчас взорвались в том, что мир абсолютно неспособен к тому, чтобы давать отпор таким врагам как Россия, как Китай, потенциально другие авторитарные, тоталитарные режимы,

– убежден Джигун.

Поэтому, мол, госсекретарь США должен давать Украине твердые гарантии, что все контракты на выделение помощи, которые анонсированы администрацией Джо Байдена, уже или в пути к украинцам, или эту помощь уже пакуют в Соединенных Штатах Америки, чтобы доставить ВСУ.

Реальность далека от заявлений

Джигун отметил, что есть не единичные случаи, когда военные на фронте находятся очень далеко от громких заявлений некоторых западных лидеров о том, что они "будут вместе с Украиной настолько долго, насколько это нужно".

Однако военная логистика, подготовка помощи и поставки – это довольно сложный и растянутый во времени процесс.

США выделили для Украины почти 61 миллиард долларов помощи. Если говорить об американской помощи, по словам политолога, последний контракт, подписанный с производителями оружия за счёт этих средства, будет реализовываться до 2029-го года. То есть деньги на отдельные виды вооружения используют до этого времени включительно.

"Настолько длинной является эта система согласования, изготовления некоторого оружия и его поставки. Конечно, это все неприятно, это все очень долго и это все стоит здоровья и жизней украинских защитников, защитниц и гражданского населения", – сказал Максим Джигун.

Визит Блинкена в Украину