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Блины на молоке: простой рецепт приготовления

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Как приготовить блины на молоке: рецепт приготовления блинов
Как приготовить блины на молоке: рецепт приготовления блинов / allwomens

Блины – одно из самых вкусных и универсальных блюд в украинской кухне. Какое еще блюдо можно с легкостью подавать на закуску, основное блюдо и даже десерт! Как приготовить классические блины на молоке и какие секреты приготовления этого блюда – далее в материале.

Сколько бы не существовало рецептов блинов, неизменными ингредиентами остаются молоко, сахар, соль, яйца, масло. Мука для их приготовления может быть разная, такой же разнообразной может быть и начинка. Кому-то нравятся сладкие блины с фруктами, творогом, сгущенкой или вареньем, а кто-то любит соленые блинчики с грибами или мясом. Каждая из этих начинок способна превратить обычные блины в произведение кулинарного искусства!

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Секреты приготовления блинов:

1. Для приготовления блинов лучше всего подходит пшеничная мука. Но также можно использовать гречишную или овсяную муку.

2. От комочков в тесте можно избавиться двумя способами. Первый: добавляйте муку маленькими порциями и хорошо вымешивайте. Второй: добавьте сразу всю порцию муки и замешайте густое тесто, а потом добавляйте молоко, чтобы добиться нужно консистенции.

3. Для того, чтобы блины получились очень нежными, муку следует просеять 2-3 раза.

4. Тонкие блины можно сделать на воде, а на молоке вы получите более нежные и ароматные блинчики.

5. Лучше всего для жарки использовать специальную сковородку, если такой нет – возьмите с антипригарным покрытием.

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Рецепт блинов на молоке

Як приготувати млинці на молоці: рецепт приготування млинців

Рецепт блинов на молоке

Ингредиенты:
- молоко (300 мл);
- 2 яйца;
- мука (200-250 гр);
- 1 ст. ложка масла;
- сахар (2 ст. ложки);
- щепотка соли.

Рецепт приготовления блинов на молоке:

1. Взбейте яйца в пышную пену. Лучше это делать с помощью миксера. Добавьте к яйцам сахар, соль и растительное масло и снова взбейте.

2. Молоко подогрейте, но не доводите до кипения. Теплое молоко смешайте с яйцами и сахаром.

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3. Добавляйте маленькими порциями муку и постоянно перемешивайте до того времени, пока не исчезнут все "комочки".

4. Тесто должно быть в меру жидким и напоминать жидкую сметану. Выливайте на сковородку без масла и жарьте с обеих сторон до румяного цвета. В качестве начинки к таким блинам можно подавать любые фрукты, творог, варенье и тому подобное. Если вы хотите делать блины с соленой начинкой, то не добавляйте в тесто сахар.

Приятного аппетита!

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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