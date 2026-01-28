Причиной блэкаута в российских населенных пунктах стали погодные условия и износ оборудования, которое не ремонтировалось на протяжении десятилетий. Журналист и эксперт-международник Александр Демченко рассказал 24 Каналу, какие последствия могут быть из-за отсутствия электроэнергии.
Что может произойти с Северным флотом России?
Демченко вспомнил, что в Североморске расположена главная база Северного флота России.
"Об этом мало кто знает, но у кораблей нельзя глушить двигатели в сильные морозы. Если не хватает мощностей и замерзает корабельный двигатель, то можно считать, что и нет корабля. Это – конец флота", – подчеркнул эксперт-международник.
Обратите внимание! Также вечером 24 января из-за атаки 40 ракет из так называемого "HIMARS нового поколения", в российском Белгороде произошли проблемы с поставками тепла и электроэнергии. По сообщению местных пабликов, под атакой могла оказаться Белгородская ТЭЦ.
Поэтому, по его словам, если в минусовую температуру нет света, нет возможностей для того, чтобы работали корабли и нет еще и топлива и всего остального, то наступает коллапс относительно флота.
Флот Владимира Путина, если он не уберет губернатора Мурманской области Андрея Чибиса или не бросит туда деньги, вскоре может просто исчезнуть в прямом эфире,
– предположил Александр Демченко.
Поэтому сейчас сложилась такая ситуация, что у Путина катастрофа на катастрофе, авария на аварии, а он, как заметил журналист, вместо того, чтобы заниматься своими людьми, делами, закрывать свои дыры, беспощадно бомбит украинское государство.
Блэкаут в Мурманской области России: что известно?
У Мурманске 23 января произошел блэкаут. Местные жители жаловались на остановку лифтов в домах, в торговых центрах стали эскалаторы, а на улицах не работали светофоры и не двигались троллейбусы. Город с населением в 350 тысяч человек и его окрестности остались без электроснабжения и тепла.
Также проблемы с электроснабжением возникли в Североморске, где находятся ядерные морские силы россиян и Северный флот. Проблемы со светом возникли также в поселке городского типа Сафоново, что расположен между Мурманском и Североморском.
Причиной блэкаута стала авария на ЛЭП, срок службы которых, как пишут в СМИ, превышает 40 лет. Хотя их работоспособность должны были проверять каждые 5 лет. В регионе, где температура воздуха составляет -20 градусов, ввели режим чрезвычайной ситуации.