Причиною блекауту у російських населених пунктах стали погодні умови та знос обладнання, яке не ремонтувалося впродовж десятиліть. Журналіст та експерт-міжнародник Олександр Демченко розповів 24 Каналу, які наслідки можуть бути через відсутність електроенергії.
Що може статися з Північним флотом Росії?
Демченко згадав, що у Сєвєроморську розташована головна база Північного флоту Росії.
"Про це мало хто знає, але у кораблів не можна глушити двигуни у сильні морози. Якщо не вистачає потужностей і замерзає корабельний двигун, то можна вважати, що й немає корабля. Це – кінець флоту", – підкреслив експерт-міжнародник.
Зверніть увагу! Також ввечері 24 січня через атаку 40 ракет з так званого "HIMARS нового покоління", у російському Бєлгороді сталися проблеми з постачанням тепла та електроенергії. За повідомленням місцевих пабліків, під атакою могла опинитися Бєлгородська ТЕЦ.
Тому, за його словами, якщо у мінусову температуру немає світла, немає можливостей для того, щоб працювали кораблі і немає ще й палива і всього іншого, то настає колапс щодо флоту.
Флот Володимира Путіна незабаром може, якщо він не прибере губернатора Мурманської області Андрія Чібіса чи не кине туди гроші, може просто зникнути у прямому ефірі,
– припустив Олександр Демченко.
Тому зараз склалася така ситуація, що у Путіна катастрофа на катастрофі, аварія на аварії, а він, як зауважив журналіст, замість того, щоб займатися своїми людьми, справами, закривати свої дірки, нещадно бомбардує українську державу.
Блекаут у Мурманській області Росії: що відомо?
У Мурманську 23 січня стався блекаут. Місцеві жителі скаржились на зупинку ліфтів у будинках, у торгівельних центрах стали ескалатори, а на вулицях не працювали світлофори та не рухалися тролейбуси. Місто з населенням у 350 тисяч осіб та його околиці залишилися без електропостачання та тепла.
Також проблеми з електропостачанням виникли у Сєвєроморську, де перебувають ядерні морські сили росіян і Північний флот. Проблеми зі світлом виникли також у селищі міського типу Сафонове, що розташоване між Мурманськом та Сєвєроморськом.
Причиною блекауту стала аварія на ЛЕП, термін служби яких, як пишуть у ЗМІ, перевищує 40 років. Хоча їх працездатність мали перевіряти кожні 5 років. У регіоні ввели режим надзвичайної ситуації, температура повітря -20 градусів.