Причиною блекауту у російських населених пунктах стали погодні умови та знос обладнання, яке не ремонтувалося впродовж десятиліть. Журналіст та експерт-міжнародник Олександр Демченко розповів 24 Каналу, які наслідки можуть бути через відсутність електроенергії.

Читайте також Росія на межі колапсу: доходи стрімко падають, а населення – банкрутує

Що може статися з Північним флотом Росії?

Демченко згадав, що у Сєвєроморську розташована головна база Північного флоту Росії.

"Про це мало хто знає, але у кораблів не можна глушити двигуни у сильні морози. Якщо не вистачає потужностей і замерзає корабельний двигун, то можна вважати, що й немає корабля. Це – кінець флоту", – підкреслив експерт-міжнародник.

Зверніть увагу! Також ввечері 24 січня через атаку 40 ракет з так званого "HIMARS нового покоління", у російському Бєлгороді сталися проблеми з постачанням тепла та електроенергії. За повідомленням місцевих пабліків, під атакою могла опинитися Бєлгородська ТЕЦ.

Тому, за його словами, якщо у мінусову температуру немає світла, немає можливостей для того, щоб працювали кораблі і немає ще й палива і всього іншого, то настає колапс щодо флоту.

Флот Володимира Путіна незабаром може, якщо він не прибере губернатора Мурманської області Андрія Чібіса чи не кине туди гроші, може просто зникнути у прямому ефірі,

– припустив Олександр Демченко.

Тому зараз склалася така ситуація, що у Путіна катастрофа на катастрофі, аварія на аварії, а він, як зауважив журналіст, замість того, щоб займатися своїми людьми, справами, закривати свої дірки, нещадно бомбардує українську державу.

Блекаут у Мурманській області Росії: що відомо?