Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото

Обязательные пасхальные блюда – это пышная паска и крашенки. Но приготовить на Пасху 2018 нужно и множество других вкусных блюд, особенно из тех продуктов, которые были запрещены к употреблению во время Великого поста. Какие блюда приготовить на Пасху – читайте дальше.

Чтобы помочь вам в создании меню на Пасху 2018, сайт "24" предлагает 11 аппетитных блюд, которые прекрасно дополнят пасхальный стол.

Первое о чем стоит задуматься – это, конечно, кулич, без которого невозможно празднование Пасхи. Кроме традиционного кулича с белой глазурью, существует множество интересных и даже экзотических рецептов – выбор только за вами.

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Мясные блюда на Пасху-2018

Для пасхального стола лучше выбирать сытные, однако не жирные блюда. Ведь после длительного воздержания от животной пищи не стоит сразу перегружать организм.

Запечённый кролик с розмарином: рецепт приготовления

Ингредиенты:

кролик – 800 г

домашний майонез – 2 ст.л.

сметана –3 ст.л.

чеснок – 4 зубчика

вустерский соус – 2 ст.л.

горчица с зернами – 2 ч.л.

масло грецкого ореха – 2 ст.л.

прованские травы по вкусу

молотый перец по вкусу

розмарин – 1 веточка

соль по вкусу

молоко – 1 стакан



Это действительно вкусно и прекрасно впишется в пасхальное меню!

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Приготовление:

1. Тушку кролика порежьте на крупные порционные кусочки. Залейте молоком и оставьте на ночь в прохладном месте.

2. Смешайте в миске майонез, сметану, раздавленный чеснок, вустерский соус, горчицу, масло и соль. Натрите этой смесью мясо кролика. Оставите мариноваться еще на 3 часа.

3. Посыпьте мясо прованскими травами и молотым перцем, добавьте розмарин. Положите в пакет для запекания вместе с соусом. Крепко завяжите пакет и сделайте несколько проколов сверху.

4. Запекайте при температуре 180 градусов 30 минут, затем разрежьте пакет и оставьте в духовке до появления золотистой корочки.

Голубцы по-вьетнамски от Эктора Хименес-Браво: рецепт приготовления

Ингредиенты на 16 голубцов:

листья капусты – 1 головка

свиной фарш – 0,5 кг

сушеные грибы – 2 ст. л.

рисовая лапша – 1 пучок

лук-шалот или репчатый лук – 5 шт.

рыбный соус – 2 ст. л.

черный молотый перец – 1 ч. л.

зеленый лук – 1 шт.



Соус:

помидоры – 6 шт.

масло подсолнечное – 2 ст. л.

лук-шалот или репчатый м 4 шт.

чеснок – 4 зубчика

рыбный соус – 2 ст. л.

сахар – 2 ч. л.

куриный бульон – 1 стакан



Такое пасхальное блюдо точно понравится вашим гостям

Приготовление:

1. Пробланшируйте (промойте кипятком) головку капусты и положите листья в лед.

2. Измельчите лук-шалот, чеснок и грибы. В фарш добавьте рисовую лапшу. Рыбный соус, молотый перец и сахар перемешайте до получения однородного фарша.

3. Выложите несколько ложек фарша на середину листа капусты, сверните его и обвяжите голубец полоской лука.

На выходе получаем около 16 голубцов.

Приготовление соуса:

1. Разогрейте сковороду с высокими стенками до средней или высокой температуры, обжарьте чеснок и лук в масле до появления запаха. Выложите консервированные помидоры, бульон и воду, соль и сахар. Окуните голубцы в соус можно глубже.

2. Держите голубцы под крышкой около 30 минут. Доведите до вкуса специями.

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Свиные ребрышки с соусом чимичурри: рецепт приготовления

Ингредиенты:

ребра свиные – 1 кг



Для сухой смеси чимичурри:

орегано свежий – 4 листа

перец чили – 0,5 стручка

перец черный – 1 ч. л.

чеснок – 5 зуб.

паприка – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

сок половинки лимона

подсолнечное масло – 100 мл

яблочный уксус – 1 ст. л.

пиво темное – 1 л

тмин – 1 ч. л.

зеленый лук – 2 шт.

тимьян – 1-2 веточки



Для соуса чимичурри:

петрушка свежая – 1 пучок

кинза – 1 пучок

зеленый сладкий перец – 1 шт.

чеснок – 6 зубчиков

яблочный уксус – 2 ст. л.

оливковое масло – 3 ст. л.

сок 1 лимона

чили-хлопья – 0,5 ч. л

лук-шалот – 2-3 шт.

Ребрышки в оригинальном соусе

Приготовление:

1. Разрежьте вдоль лодыжек ребрышки. В ступке смешайте нарезанный чеснок, соль, перец, тмин, паприку, мелко нарезанный лук и перец чили. Добавьте разогретое масло и перемешайте.

2. Натрите ребрышки сухой смесью чимичурри. Добавьте пиво, орегано, лимонный сок, яблочный уксус и тимьян. Оставьте мариноваться на 20 минут.

3. Жарьте ребрышки на открытом огне до хрустящей корочки. Подавайте с соусом.

Пасхальная буженина от Эктора Хименес-Браво: рецепт приготовления (начинайте готовить за сутки до подачи)

Ингредиенты:

2 кг не слишком жирной мякоти свинины

5 зубчиков чеснока

3 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. белого сухого вина

100 граммов темного пива + еще 100 граммов дополнительно

1 луковица, нарезанная средним кубиком

2 веточки розмарина

2 ст. л. темного соевого соуса

2 ч. л. горошин черного перца

1 ч. л. горошин душистого перца

2 ч. л. горошин розового перца

1 ст. л. молотой паприки

2 лавровых листа

1 ч. л. крупной морской соли



Буженина должно быть на пасхальном столе гурмана

Приготовление:

1. Мясо обсушите бумажными полотенцами. Мелко нарежьте чеснок. Приготовьте маринад: раздавите горошины розового, душистого и черного перца, перемешайте с оливковым маслом, соевым соусом, солью, паприкой, чесноком, солью, луком и пивом; смажьте мясо со всех сторон. Положите в контейнер, герметично закройте и уберите в холодильник на 12 часов.

2. Поместите мясо в форме в духовку (разогретую до 165 градусов), в форму влейте вино, добавьте лавровый лист и розмарин. Готовьте 1,5 часа или до полной готовности, по мере необходимости подливайте темное пиво. Затем дайте отдохнуть под фольгой 15 минут, нарежьте и подавайте.

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Рыбные блюда на Пасху-2018

Филе черной трески с апельсиновой глазурью от Эктора Хименес-Браво :рецепт приготовления

Ингредиенты:

филе черной трески

соль, перец – 2 г

молоко – 0,1 л

апельсин – 0,2 кг

кардамон – 0,5 г

кукурузный крахмал – 1 г

каперсы – 10 г

сахар – 15 г

тимьян (свежий) – 2 г

масло сливочное – 5 г



Рецепт на Пасху для любителей рыбы

Приготовление:

1. Филе трески обжарьте до румяной корочки.

2. В маленькую сковороду налейте молоко, положите рыбу и поставьте в духовку до готовности на 5-7 минут.

3. Сок апельсина залейте в раскаленный сотейник с сахаром, проварите 3-5 минут. Добавьте кардамон (молотый), крахмал, масло сливочное, загустите и отставьте соус.

4. Подавайте рыбу с соусом. Можно украсить кусочками апельсина или лимона.

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Запеченный лосось: рецепт приготовления

Ингредиенты (на 1 порцию):

стейк лосося – 1 шт.

лимон

приправы (перец, сушеный базилик, соль)

Приготовление:

1. Стейк лосося помойте и посолите с двух сторон, выложите на фольгу для запекания, а её, в свою очередь, – на противень.

2. Посыпьте специями и выложите дольками лимон. Фольгу заверните, чтобы получился конвертик.

Пасхальное меню: это блюдо делать очень легко

3. Выпекайте в разогретой до 180-200 ° С духовке 20-25 минут.



Рыбные блюда на Пасху

Салаты на пасху-2018

Салат из груши, яблок и шпината: рецепт приготовления

В зависимости от сезона и наличия продуктов в салат можно добавлять различные сыры, орехи или сухофрукты.

Ингредиенты:

груши твердые – 2 шт.

яблоки твердые – 2 шт.

шпинат свежий – 4 стакана

сушеная клюква / изюм – 1/4 стакана

соль, перец по вкусу



Ингредиенты для соуса:

розмарин нарезанный – 1 ст.л.

мёд – 1 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

сливкова масло – 1/3 стакана



Салат из груши, яблок и шпината для меню на Пасху

Приготовление:

1. Тонко нарежьте груши и яблоки, выложите в глубокую емкость листья шпината, выложите фрукты, посыпьте сушеной клюквой или изюмом.

2. Отдельно смешайте оливковое масло (1/3 стакана, холодного отжима), горчицу, мёд (или апельсиновый джем), добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу и розмарин.

3. Подавайте ваш салат с заправкой. По желанию можно добавить тонко нарезанный пармезан или козий сыр.

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Салат Коул Слоу: рецепт приготовления

Ингредиенты для домашнего майонеза:

сырое яйцо – 1 шт.

порошковая горчица – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

сахар – 2 1 ч.л.

перец – 1/8 1 ч.л.

подсолнечное масло – 150 мл

оливковое масло – 50 мл

лимонный сок – 1 лимон или уксус – 3 ст.л.



Ингредиенты для салата:

головка капусты – 1 шт.

зеленое яблоко – 2 шт.

лимонный сок – ½ лимона

морковь – 3 шт.

зеленый лук – 5 шт.

петрушка



Пасхальные блюда: салату надо настояться в холодильнике около часа

Приготовление майонеза:

В блендере на высокой скорости перемешайте все ингредиенты. Затем постепенно добавьте половину растительного масла и сок одного лимона или уксус. Когда смесь станет достаточно однородной, медленно добавьте остальные растительного масла.

Майонез должен получиться однородным и густым. Хранить в холодильнике можно в течение 2-3 недель.

Приготовление салата:

Тонко нашинкованную капусту поместите в большую миску, добавьте яблоки, морковь, зеленый лук и нарубленную петрушку.

Чтобы "Коул Слоу" стал по-настоящему вкусным, нужно дать ему настояться в холодильнике около часа.

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Десерты на Пасху-2018

Яблочный штрудель: рецепт приготовления

Ингредиенты:

пшеничная мука – 820 г

куриное яйцо – 3 шт.

растительное масло – 6 ст. л.

теплая вода – 350 мл

соль - ¾ ч. л.

панировочные сухари – 200-300 г

растительное и сливочное масла – перед выпеканием

сахарная пудра, мороженое – для подачи



Для начинки:

кисло-сладкие яблоки – 500 г

сушеная клюква – 100 г

молотая корица – 1 ч. л.

сахарный песок – 50 г

миндальные лепестки – 30 г



На Пасху не забудьте о десертах

Приготовление:

1. В чашу кухонной машины просейте муку, добавьте соль, яйца, масло, воду. Используя крюк для теста, тщательно вымесите мягкое тесто. Разделите тесто на 3 равные части. Оберните пищевой пленкой и оставьте на 1 час при комнатной температуре.

2. Очищенные яблоки нарежьте на небольшие кусочки.

3. Раскатайте тонко тесто на полотенце, посыпанное мукой. Распределите поверх каждого сахар. Смажьте края теста растительным маслом.

4. Распределите теста яблоки и присыпьте сахаром, смешанным с корицей.

5. Аккуратно сверните рулеты с помощью полотенец. Смажьте поверхность теста растопленным сливочным маслом.

10. Выпекайте при 180 ° C примерно 40 минут. Посыпьте штрудель сахарной пудрой. Подавайте порционно с шариком мороженого.

Панакота с ягодами от Елизаветы Глинской: рецепт приготовления

Ингредиенты:

150 мл молока

350 мл сливок (жирность от 20%)

100 г белого шоколада

стручок ванили

10 г желатина + 50 мл воды



Ягодная начинка:

100 г малинового пюре

100 смородинового пюре

20 кукурузного крахмала

40 г сахарной пудры



Этот пасхальный десерт можно хранить в холодильнике до трех суток

Приготовление:

1. Смешайте в сотейнике молоко, сливки, семена ванили. Доведите до кипения. Добавьте предварительно замоченный, набухший желатин с белым шоколадом.

2. Вылейте в смесь горячие сливки. Перемешайте и процедите через сито.

3. Залейте панакоту в формы или бокалы. Поставьте в холодильник до застывания.

4. Смешайте ягодное пюре с сахарной пудрой и крахмалом. Выложите слоем поверх застывшей панакоты.

Совет: при приготовлении этого десерта, не нужно искать специальной формы для кондитерских изделий, это может быть просто красивый бокал, стакан, креманка. Десерт может храниться в холодильнике до трех суток.

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Шоколадный фондан с карамелью: рецепт приготовления

Ингредиенты:

черный шоколад - 120 г

сливочное масло - 115 г

сахар - 70 г

яйца - 4 шт.

мука - 85 г

печенье (крошка) - 45 г

карамельные конфеты

Приготовление:

1. Шоколад растопите вместе со сливочным маслом в микроволновке или на водяной бане.

2. Яйца и сахар взбейте вместе. Влейте растопленный шоколад к яйцам, постоянно помешивая.

3. Просейте муку и осторожно смешайте ее с основанием для теста с помощью лопатки.

4. Смажьте формы маслом и посыпьте дно крошкой печенья. Вылейте тесто, а в центр поместите несколько карамельных конфет.

Пасхальные блюда – не только мясо, приготовьте что-нибудь сладенькое

5. Запекайте шоколадные фонданы при 190ºC 10-12 минут.

Стоит отметить, что на Пасху имеет значение и еда, которую вы попробуете первой. Пасхальные продукты нельзя употреблять до окончания богослужения. Утром первым делом нужно съесть крашенку, которая является одним из главных символов праздника.

Вкусной Пасхи!