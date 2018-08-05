00:25
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
  • четверг
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Блогер Кьяра Ферраньи засветила откровенное декольте в прозрачном платье: фото

93 Читати новину українською
Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / Instagram

Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи, которая недавно впервые стала мамой, похвасталась стройной фигурой в соблазнительных нарядах.

Кьяра опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

Читайте также: Звездная Кьяра Ферраньи очаровала сеть семейными фото с отдыха

Блогер позирует в прозрачном золотом платье, которое едва прикрывает грудь девушки. Поклонники Кьяры Ферраньи одобрительно прокомментировали выбор девушки и назвали фигуру Кьяры очень соблазнительной.

Отметим, что 19 марта у Кьяры Ферраньи и ее жениха Fedez родился сын Лео.

К'яра Ферраньї

К'яра Ферраньї

Кьяра Ферраньи / Все фото – Instagram

Кто такая Кьяра Ферраньи?
Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блогеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad. Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 5 августа: убийство бойца ВСУ, крушение в Альпах, покушение на лидера Венесуэлы
5 августа, 22:53 Главные новости 5 августа: убийство бойца ВСУ, крушение в Альпах, покушение на лидера Венесуэлы
Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
5 августа, 21:00 Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
Олександра Устінова
Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
5 августа, 20:00 Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
5 августа, 19:30 Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
5 августа, 19:02 Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
Катерина Одарченко
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук