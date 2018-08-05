Блогер Кьяра Ферраньи засветила откровенное декольте в прозрачном платье: фото

Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи, которая недавно впервые стала мамой, похвасталась стройной фигурой в соблазнительных нарядах.

Кьяра опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

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Блогер позирует в прозрачном золотом платье, которое едва прикрывает грудь девушки. Поклонники Кьяры Ферраньи одобрительно прокомментировали выбор девушки и назвали фигуру Кьяры очень соблазнительной.

Отметим, что 19 марта у Кьяры Ферраньи и ее жениха Fedez родился сын Лео.

Кьяра Ферраньи / Все фото – Instagram

Кто такая Кьяра Ферраньи?

Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блогеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad. Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.