Туск не захотел встретиться на границе: чего боится премьер Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского о встрече на границе. Стороны должны были обсудить проблему зерновой блокады, которая возникла из-за протестов польских фермеров.

Теперь чиновники, вероятнее всего, встретятся 28 марта в Варшаве, но до этого момента еще пройдет много времени. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что сейчас Украина только на первом этапе решения проблемы.

К теме По воле Кремля рассыпать зерно․ Какова роль России в блокировании границы польскими фермерами

В Польше нашли альтернативное решение

Премьер страны заявил, что пункты пропуска, определенные дороги и железнодорожные пути отнесут к объектам критической инфраструктуры. Это позволит пропускать гуманитарные и военные грузы. Более того, на режимных объектах запрещено проводить протесты. Однако стоит подождать, чтобы увидеть, как все это будет происходить на практике.

Вопрос в том, что именно маркировать как гуманитарный или военный груз, кто будет отвечать за пропуск этих грузов, допустят ли туда протестующих. Согласно логике, их там не должно быть. Там должна стоять польская полиция, возможно, даже военные,

– рассказал политолог.

Но эта идея не предусматривает быстрого решения проблемы, ведь даже для того, чтобы наладить такую систему понадобится несколько дней. Что касается всего остального, то, к сожалению, протесты могут продолжаться еще достаточно долго. Даже несмотря на то, что официальные представители польских властей фактически признали, что проблема не связана с украинским зерном.

"Они фактически признают, что это политическая манипуляция, которую осуществляют определенные круги, но все равно боятся брать на себя ответственность для того, чтобы покончить с этими манипуляциями, боятся призвать людей к порядку, к выполнению законов и норм, которые есть на уровне Европейского союза", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

Украина не нарушает никаких соглашений

Вероятно, ситуация с блокированием границы затянется вплоть до 28 марта, пока не встретятся представители двух стран. Возможно, до тех пор, пока заработает рабочая группа, поляки будут требовать уступок от Украины. Ведь для своих фермеров им надо будет подать все это как победу.

Сейчас несколько парадоксальная ситуация, когда никаких претензий к Украине выдвинуть нельзя. Мы делаем все исключительно в контексте тех договоров, которые имеем – это Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и о безтаможенном транзите грузового транспорта, которое действует до июня 2024 года,

– подчеркнул политолог.

Сегодня все эти соглашения нарушает Польша, хотя она как член Европейского Союза когда-то поддержала их и ратифицировала. В этом смысле Украина даже имеет определенные механизмы давления, но их не использует. Наша власть пытается решить вопрос мирным способом, прийти к компромиссу и разблокировать границу.

"Чем ближе к лету, тем эти вопросы будут становиться более актуальными, ведь будет новый урожай, с которым надо что-то делать", – добавил Рейтерович.

Почему Туск не согласился встретиться на границе

"Видимо, он просто побоялся встретиться на границе, потому что надо было бы выходить к протестующим, а они (правительство Польши – 24 Канал) не знают, что им говорить. Это опять же очень парадоксальная ситуация", – отметил политолог.

Украинские чиновники, например, заместитель профильного министра уже несколько раз ездили на границу и общались с митингующими. Однако, эти люди даже четко не могли сформулировать в чем проблема и чего именно они требуют.

Туск, вероятно, решил взять немного времени на то, чтобы разобраться в ситуации, подготовить свое видение. Я думаю, оно будет сходиться с видением Украины – это правильная позиция. Возможно, в Варшаве заявят о договоренностях по решению проблемы,

– сказал Рейтерович.

Он добавил, что проблему с блокированием границы польское правительство должно в первую очередь решать внутри своей страны. Ведь вопрос не в Украине, а в польских фермерах, которые имеют большие претензии к правительству. Стоит только вспомнить провокатора, который призвал Владимира Путина "разобраться с Украиной, ЕС и польским правительством". Этот факт лишь подтверждает, что блокирование границы – внутренняя польская проблема.

Поэтому, фермерам лучше делать так, как делают, например, фермеры в Испании. Они не блокируют границу с Португалией, Францией, а едут в Мадрид, в другие крупные города, где расположены отделы профильных министерств, и там бастуют. Они требуют решений прежде всего от своих властей.

А мы, к сожалению, видим, что польское правительство боится брать на себя такую ответственность и разбираться с этими вопросами,

– отметил политолог.

Польша заблокировала границу с Украиной: актуальные новости