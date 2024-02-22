Четко видна "рука Кремля": как блокирование границы с Украиной бьет по Польше

С первых дней полномасштабной войны Польша активно помогала украинской обороноспособности и беженцам. В то же время события последних дней, кажется, эмоционально портят польско-украинские отношения.

Несмотря на это, тема "блокады границы" в Варшаве остается на первых полосах, как и в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал польский политолог и журналист Марек Сиерант, отметив, что действия польских фермеров серьезно вредят репутации страны и здесь очевидно присутствие "руки Кремля".

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Как блокирование границы бьет по Польше

Польский политолог отметил, что блокада границы и дорог – топ-тема в Польше. Блокировка бьет по транспорту и экономике внутри страны, а также влияет на репутационную политику Варшавы как в Украине, так и на Западе. Поскольку Польша стала огромным гуманитарным и милитарным хабом, и теперь невозможно поставлять помощь в наше государство.

Как это все поставлять, когда какие-то пьяные мужчины могут остановить железнодорожный транспорт или блокируют пассажирские перевозки? Это что-то недопустимое. Просто хамство. Нужно называть вещи своими именами,

– подчеркнул Сиерант.

Очевидно польские фермеры, которые сажают свеклу и одновременно блокируют границу, не понимают стратегических принципов Польши, которые схожи с украинскими. Оба государства движутся, возможно, в разных вагонах, но в одном поезде. Когда сойдет какой-то вагон с рельсов, за ним еще один, украинцам будет больно, но не все поляки это понимают.

В Офисе Президента также рассказывали, что Россия заинтересована в блокировании границ Украины со стороны стран Евросоюза. Страна-агрессор активно пытается найти маргинальные политические группы, которые можно использовать на той или иной территории.

По словам польского журналиста, четко прослеживается причастность "руки Кремля" к блокированию границы. Пятая колонна достаточно хорошо чувствует себя в Польше, а все из-за мягкой власти, которая мирится с нарушением законов.

Пятая колонна – обобщающее название группы лиц, которые ведут открытую или скрытую подрывную деятельность внутри другой группы лиц или страны способом, выгодный внешнему врагу.

Я согласен на протест, он может быть даже бессрочным, но я не согласен на блокирование границы,

– отметил Марек Сиерант.

Во-первых, это не в стратегических планах Польши. Во-вторых, это портит польско-украинские отношения, бьет по экономике Варшавы и Киева, который борется за выживание. Должно быть мудрое решение, а именно консенсус, когда никто и ничем не жертвует.

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