Будут созданы возможности, – Подоляк о визите Шмыгаля в Польшу

В четверг, 28 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск встретились в Варшаве. Речь идет о переговорах относительно экономических отношений между государствами.

Было бы хорошо, если бы решения принимались быстрее, потому что протесты производителей сельскохозяйственной продукции происходят уже по всей Европе. Это 24 Каналу отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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"Переговоры относительно наших экономических отношений, потому что сегодня это ключевой фактор, который создает спекулятивные информационные волны, в которых мы живем последние полгода. Это неплохо, когда правительства консультируются, потому что, наверное, будут созданы возможности для постоянных консультаций по экономическим проблемам между нашими странами", – сказал чиновник.

Нужно быстрое принятие решений

Михаил Подоляк отметил, что протесты фермеров происходят по всей Европе. Блокада границ создает дополнительные психоэмоциональные нагрузки для нашего государства во время войны.

В целом это проблема Европейской комиссии по дерегуляции рынка, дотации на этом рынке, "зеленого перехода" и так далее. Надо быстрее принимать ответственные решения. Если это провоцирует последствия, которые мы видим по всей Европе, надо объяснять и не делать так, что в двусторонних отношениях имеем сегодня проблемы, которые есть у нас с Польшей,

– объяснил он.

В то же время в любом случае экономика – это о конкуренции и деньгах. Если Украина хочет зайти в единое экономическое пространство Европы, то мы должны быть готовы к конкурентным, тяжелым экономическим войнам. Они могут блокировать возможности Украины, потому что это будет повышать конкуренцию на соответствующих отраслевых рынках. Однако все эти вопросы можно будет решить.

Советник председателя ОПУ подчеркнул, что хотелось бы, чтобы Польша вела в себя более жестоко относительно России. Например, когда посол России в Польше Сергей Андреев заявляет, что не хочет даже приходить в польский МИД, когда его вызывают относительно пролета российской ракеты в воздушном пространстве Польши, на это нужно жестче реагировать.

"Если после протестов против украинского зерна, выяснено, что Россия спокойно через границу с Беларусью отправляет большие объемы своего зерна в Европу, то надо уже и с этим работать", – добавил Подоляк.

Встреча Шмыгаля и Туска: главное