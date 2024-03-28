Було б добре, якби рішення ухвалювались швидше, тому що протести виробників сільськогосподарської продукції відбуваються вже по всій Європі. Це 24 Каналу зауважив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"Перемовини щодо наших економічних відносин, тому що сьогодні це ключовий чинник, який створює спекулятивні інформаційні хвилі, в яких ми живемо останні пів року. Це непогано, коли уряди консультуються, тому що, напевно, будуть створені можливості для постійних консультацій щодо економічних негараздів між нашими країнами", – сказав посадовець.

Потрібне швидке ухвалення рішень

Михайло Подоляк зазначив, що протести фермерів відбуваються по всій Європі. Блокада кордонів створює додаткові психоемоційні навантаження для нашої держави під час війни.

У цілому це проблема Європейської комісії щодо дерегуляції ринку, дотації на цьому ринку, "зеленого переходу" і так далі. Треба швидше ухвалювати відповідальні рішення. Якщо це провокує наслідки, які ми бачимо по всій Європі, треба пояснювати і не робити так, що у двосторонніх відносинах маємо сьогодні проблеми, які є у нас з Польщею,

– пояснив він.

Водночас у будь-якому випадку економіка – це про конкуренцію та гроші. Якщо Україна хоче зайти в єдиний економічний простір Європи, то ми маємо бути готові до конкурентних, важких економічних війн. Вони можуть блокувати можливості України, тому що це буде підвищувати конкуренцію на відповідних галузевих ринках. Однак усі ці питання можна буде владнати.

Радник голови ОПУ підкреслив, що хотілося б, щоб Польща поводила в себе жорстокіше щодо Росії. Наприклад, коли посол Росії в Польщі Сєргєй Андрєєв заявляє, що не хоче навіть приходити у польський МЗС, коли його викликають щодо прольоту російської ракети в повітряному просторі Польщі, на це потрібно жорсткіше реагувати.

"Якщо після протестів проти українського зерна, з'ясовано, що Росія спокійно через кордон з Білоруссю відправляє великі обсяги свого зерна в Європу, то треба вже і з цим працювати", – додав Подоляк.

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