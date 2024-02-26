На крупнейшем пункте пропуска не проехал ни один грузовик, – ГПСУ о ситуации на границе

На границе продолжается блокирование украинских грузовиков польскими фермерами и перевозчиками. Также они продолжают совершать противоправные действия, рассыпая украинское зерно.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал 24 Каналу, что польские фермеры не отказываются от своих действий, даже несмотря на попытки договориться с ними на политическом уровне. Также Украина постоянно ведет диалог с руководством Польши для поиска способов решения этой ситуации.

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Пропускают шесть из девяти пунктов

Польские фермеры видят конкуренцию со стороны украинских аграриев и их продукции, которая поступает не только на польский рынок, а преимущественно на европейский.

Поэтому акции фермеров могут продолжаться пока их требования не удовлетворит не только правительство Польши, но и Европейский Союз.

Всего на границе с Польшей действует девять пунктов пропуска, пока блокирование движения для грузовых транспортных средств продолжается на шести направлениях. Иногда польские фермеры перекрывают движение и для легковых автомобилей и автобусов на несколько часов,

– пояснил представитель Государственной пограничной службы.

По состоянию на утро 26 февраля на шести направлениях на территории Польши в сторону Украины, ожидают возможности пересечения границы примерно 2200 грузовиков. Наибольшие очереди наблюдаются напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодын".

"Ягодын" является крупнейшим инфраструктурным направлением, однако этот пункт пропуска пересекает наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки на въезд в Украину следуя из Польши пересекли границу около 50 грузовых транспортных средств.

Особенность блокировки "Ягодына" заключается в том, что за последние дни на крупнейшем пункте пропуска не проехал ни один грузовик из Украины в Польшу,

– отметил Андрей Демченко.

Также критическая ситуация сложилась на пункте пропуска "Шегини". За минувшие сутки пункт пересекло лишь 70 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

По другим направлениям также фиксируется существенное снижение количества пересечений границы грузовиками. Особенно тех, что движутся из Украины в Польшу.

Ситуация на польско-украинской границе

Польские фермеры 25 февраля совершили очередную диверсию на железной дороге в Польше. Они рассыпали по меньшей мере из 8 вагонов украинское зерно, а именно зерна кукурузы. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что польские митингующие в четвертый раз прибегли к такому акту вандализма. Он назвал их "случаями безнаказанности и безответственности".

Польские фермеры прибегают и к другим противоправным мерам, в частности пытаются пробить колеса украинским грузовикам. На пропуске "Рава-Русская – Хребенное" протестующие рассыпали по автодороге гвозди и шурупы. Таким образом польские фермеры пытаются помешать движению украинских транспортных средств.

Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на границе, отметил, что проводил встречи с польскими чиновниками по этому поводу. Он отметил, что использование Украины как давления на Европейские институты является несправедливым. В то же время президент подчеркнул, что Украине важно "сохранить союз с Польшей". Однако если проблему не удастся решить, "мы будем защищать наш бизнес".