Импорт зерна в Польшу из России: Туск не исключает запрет на ввоз агропродукции

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался относительно импорта зерна в Польшу из России. Глава польского правительства отметил, что не исключает запрет на ввоз агропродукции из страны-агрессора.

По словам Туск подобный запрет на импорт зерна из России могут ввести как в Латвии. Таким образом, по мнению премьер-министра, поляки, вероятно, смогут исправить ситуацию связанную с протестами фермеров.

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Туск высказался о запрете импорта зерна из России

Польский премьер отметил, что ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси также вызывает искривление на рынке страны. Поэтому и возмущаются фермеры-протестующие.

Латвия решила ввести эмбарго на импорт (сельскохозяйственной – 24 Канал) продукции из России. Мы проанализируем случай Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой,

– отметил Туск.

Дональд Туск также отметил важность усилить регулирование импорта зерна и пищевых продуктов из восточных стран в Европейский Союз.

Это заявление прозвучало на фоне протестов фермеров в Польше и других европейских странах против экологических норм ЕС и якобы недобросовестной конкуренции со стороны Украины после предоставления ей торговых льгот после вторжения России.

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