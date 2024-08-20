КНДР 2․0 и ограниченный "чебурнет": заблокируют ли в России телеграм и для чего это Кремлю

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В ночь на 19 августа российские пользователи телеграма столкнулись с масштабным сбоем. Популярный мессенджер не работал без VPN, жаловались в основном пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время сбой касался только россиян, в других странах с телеграмом было все в порядке.

Телеграм уже пытались заблокировать в России в 2018 году, но потом разблокировали. Повторная попытка заблокировать мессенджер, а также ограничения Signal и YouTube свидетельствуют о том, что страна-агрессор идет северокорейским путем, не только ограничивая информацию извне, но и внутри.

24 Канал собрал все, что известно о второй попытке блокировки телеграма в России, и может ли Кремль полностью заблокировать доступ россиян к популярной соцсети. Об этом, в частности, мы спросили у руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП Игоря Соловея.

Сбой в августе: случайность или новая попытка блокировки телеграма в России

После сбоя в ночь на 19 августа россияне начали обсуждать на форумах в интернете локальный характер события. Сбой почувствовали в основном жители двух крупнейших городов – Москвы и Петербурга, за пределами России его вообще не было. Это подтвердили данные сервисов "Сбой.рф" и Downradar.

Downdetector, который мониторит сбои сайтов по всему миру, не отчитывался о "падении" телеграма.

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По мнению директора некоммерческого фонда "Общество защиты интернета" и автора телеграм-канала "ЗаТелеком" Михаила Климарева, это тестирование или попытка блокировки телеграма. О сбое в работе мессенджера сообщил и канал "Бекдор", посвященный работе интернета.



График сбоя телеграма / Скриншот Климарева

Предыдущий масштабный сбой телеграма в крупнейших российских городах произошел в ночь на 13 августа.

Что еще заблокировали в России и почему

Сбой телеграма произошел на фоне еще двух блокировок – замедления видеосервиса YouTube и блокировки мессенджера Signal.

9 августа Роскомнадзор ограничил доступ россиян к защищенному мессенджеру Signal из-за якобы "нарушения требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера с террористической и экстремистской целью".

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Signal – мессенджер, который используют, в частности, украинские военные. Автор канала "ЗаТелеком" связал блокировку с операцией ВСУ в Курской области – это якобы нацелено на нарушение связи украинских военных.

У меня есть единственная гипотеза, зачем и почему: Курская область. Кто-то кому-то в этих вот "спецслужбах" брякнул, что ВСУ общаются с помощью Сигнала и поэтому было принято решение "нарушить взаимодействие частей противника". Методом блокировки возле всей страны,

– написал Климарев.

Как работает Signal Мессенджер считается одним из самых безопасных – он имеет сквозное шифрование для звонков, сообщений и обмена файлами. Это позволяет защитить данные от перехвата оператором или спецслужбами. По сравнению с другими мессенджерами Signal сохраняет минимальное количество данных о пользователе.



После ограничения россияне могут дальше использовать Signal, ведь там есть встроенная функция "обхода цензуры" через VPN.

В отличие от Signal, чаты в телеграме не защищены, и их можно перехватить на сервере или во время передачи. Сквозно зашифрованы только секретные чаты. Это опасно прежде всего тем, что серверы телеграма находятся в России, а для передачи сетевого трафика мессенджер использует только российские компании – это RETN и LLC GLOBALNET.

Кроме этого, компания-разработчик телеграма Telegram FZ LLC, у которой офис в Дубае, зарегистрирована в оффшоре на Виргинских островах. В отличие от WhatsApp, Discord и других мессенджеров, телеграм не подотчетен ни одному западному правительству.Зато в 2021 году российская компания "ВТБ-Капитал" купила облигации телеграма на сумму более 1 миллиарда долларов, также Telegram размещала облигации на Санкт-Петербургской фондовой бирже.

Владельцем 60% "ВТБ-Капитал" является российское государство. Руководитель компании – Андрей Костин, близкий к Путину человек и член высшего совета "Единой России". Другой покупатель облигаций телеграма – "Альфа-Капитал" российского олигарха Михаила Фридмана, оторый находится под санкциями Украины и ЕС.

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Как происходила первая попытка заблокировать телеграм в России

В июле 2017 года в России вступил в силу "закон Яровой", по которому телеком-операторы должны хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик пользователей в течение полугода. Также операторы должны хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ по запросу.

В Telegram решили, что это требование невозможно выполнить технически, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. По мнению основателя телеграма Павла Дурова, требование ФСБ противоречит российской конституции.

В октябре 2017 года ФСБ оштрафовала Телеграм на 800 000 рублей из-за отказа предоставления ключей сообщений шести человек, которых обвинили в теракте в Петербурге. Это стало поводом к будущей блокировке телеграма, и в апреле 2018 года Таганский суд Москвы разрешил блокировку мессенджера.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировки телеграма.

Впоследствии его поддержал Павел Дуров, подчеркнув, что мессенджер "блокирует десятки тысяч попыток распространения призывов к насилию и терроризму".

В сентябре 2019 года началось тестирование ограничений в Уральском федеральном округе. Параллельно с этим общественная организация "Роскомсвобода" запустила кампанию "Битва за Telegram", в рамках которой подавались коллективные иски против блокировки мессенджера.Россияне участвовали и в офлайн-акциях, выпуская бумажные самолетики в виде лого мессенджера.

Минкомсвязи России не поддержало инициативу, однако 18 июня 2020 года Роскомнадзор объявил о снятии блокировки. В то же время решение Таганского суда о блокировке не отменили. А в ноябре 2020 года Роскомнадзор даже создал свой канал в телеграме.

В Украине телеграм не заблокирован несмотря на распространение российской дезинформации и законопроект, который может запретить его использование органам государственной власти и местного самоуправления, финансовым структурам, но не Силам безопасности и обороны.

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Почему Россия становится КНДР 2.0 и зачем ей вообще блокировать телеграм

Северная Корея, с недавних пор союзник и партнер России в войне против Украины, похоже, стала образцом и в блокировании интернета. Собственно, интернета, как такового, никогда и не существовало в КНДР, ведь все соцсети и сайты свободного мира там заблокированы, есть только узкое окошко в мир для туристов.

А местные жители пользуются внутренней сетью. Вероятно, КНДР даже имеет собственную соцсеть.

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Есть нюанс и по сравнению с Китаем, где пользователи получили возможность относительно свободно выходить в интернет, без расписок, только в 2007 году. Но китайский интернет, как и культура Китая в целом, самодостаточна – там своя письменность, собственные тренды и ряд собственных соцсетей – западных аналогов и двойников.

В отличие от Китая и Северной Кореи, Россия проходит обратный путь – от свободного интернета к ограниченному "чебурнету" (от "Чебурашки" – так в апреле 2014 года член Совфеда Максим Кавджарадзе предложил назвать обособленный российский интернет).

Информационный шум или реальный план действий

Остатки свободного интернета все еще дают россиянам возможность получать альтернативную пропаганде информацию. "Чебурнет" позволит власти полностью зачистить и контролировать инфопространство. Однако есть другой вопрос – зачем России уничтожать собственную пропагандистскую сеть в телеграме, которая работает снаружи.

Как прокомментировал 24 Каналу Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП, разговоры о блокировке телеграма в России – это просто информационный шум, который не имеет ничего общего с запланированными реальными действиями.

Уже не раз было так, что телеграм якобы хотели заблокировать в России, но к этому ничего не приводило, не было никаких результатов, и все это превратилось в определенный фарс. Я объясняю это тем, что люди, которые реально принимают решения, а не просто говорят, знают о ценности этого ресурса для российской власти. И эти все заявления – это ничто иное, как просто запугивание администрации телеграма и склонение ее к сотрудничеству,

– говорит Соловей.

Глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности напоминает, что телеграм пытались заблокировать, это приводило к сбою, а затем – к тому, что администрация телеграма шла на сотрудничество с центральными органами российской власти и региональными органами власти.

"Это проявляется и в том, что как только где-то есть какие-то беспорядки в России, оппозиционные или просто массовые беспорядки, то первое, что делает российская власть, она либо отключает телеграм, либо телеграм сливает все личные данные участников", – говорит Игорь Соловей.

По его мнению, это означает наличие тесного сотрудничества между администрацией телеграма как платформы и российским государством в целом.

Это сотрудничество они уже даже не скрывают, о нем говорят как на уровне правоохранителей, так и на уровне депутатов – было несколько заявлений, что российские власти нашли общий язык с администрацией телеграма,

– добавляет Соловей.

По словам руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, телеграм – это удобный инструмент в руках путинского режима, поэтому он не верит что сервис заблокируют в России.

Соловей добавил, что, к слову, во время недавней поездки Владимира Путина в Азербайджан "по странному стечению обстоятельств" там же находился и создатель телеграма Павел Дуров. "Совпадение ли это – возможно, но не уверен", – заметил Соловей.

Действительно, после разблокировки представители власти России и ее сторонники начали одобрять телеграм:

Путин говорил, что "приложение и власть нормально взаимодействуют";

в сентябре 2023 года сенатор и тогдашний глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал телеграм "дружественным России информационным пространством";

в 2023 году мессенджер исчез из перечня должников в России.

Действует и неофициальное сотрудничество. Во время бунта Пригожина из 15 известных телеграм-каналов вагнеровцев без сбоев работали только три. В начале 2024 года телеграм заблокировал оппозиционные каналы во время протестов в Башкортостане, также телеграм блокирует каналы и группы на временно оккупированных территориях Украины, очевидно по указанию российских спецслужб. Это каналы, откуда Воздушные силы Украины получали информацию о потерях россиян и попаданиях по объектам на ВОТ.

Россияне действительно блокируют телеграм, но "точечно", выделяя опасные для них каналы, а также используют угрозу блокировки для принуждения к сотрудничеству. Однако решится ли власть государства-агрессора на полную блокировку сервиса и вообще реально ли это – под вопросом.