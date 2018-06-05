"Блондинка в законе" возвращается: сыграет ли Риз Уизерспун в новом фильме

Голливудская актриса Риз Уизерспун, которая в последнее время стала еще более популярной благодаря сериалу "Большая маленькая ложь", может снова появиться на экранах в роли легендарной блондинки "в законе".

Об этом сообщают на The Independent.

Кинокомпания MGM уже ведет переговоры с актрисой Риз Уизерспун по поводу ее участия в продолжении истории "Блондинки в законе". В третьей части создатели фильма хотят показать "расширение прав и возможностей женщин", а сама героиня Элли Вудс должна поступить в Гарвард, чтобы изучать юриспруденцию.

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Кто станет режиссером ленты, пока неизвестно, но главными сценаристами будущего сиквела будут Карен Маккулла и Кирстен Смит, которые принимали участие в создании оригинальной ленты.



Риз Уизерспун в роли Элли Вудс в фильме "Блондинка в законе"

Стоит напомнить, что лента "Блондинка в законе" 2001 года режиссера Роберта Лукетича рассказывала о блондинке и "Мисс университета" Элли Вудс. Вторая часть фильма вышла на экраны в 2003 году.

"Блондинка в законе": смотреть трейлер фильма онлайн