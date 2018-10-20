Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто завоевал мощную победу на этапе Кубка Украины

В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 20.10 – Виноградов на Закарпатье принимал этап Кубка Украины, где за победу боролись 10 лучших и самых мощных украинских стронгменов.

Первым упражнением была классическая тяга грузовика весом в 7,5 тонн за канат в упоре сидя на 15 метров.

Читайте также: Богатыри. Стронгмен-шоу: дуэли и неожиданности парного чемпионата Украины по стронгмену

Такие перетягивания – достаточно непредсказуемые, ведь очень часто именно на этом упражнении фавориты теряют ценные баллы, а потом пытаются их наверстать. Победу в этом соревновании получил Роман Шмигельский из Ивано-Франковска, выполнив упражнение за 20:19 секунд.



Роман Шмигельский выполнил задание за 20:19 секунд

Текущие рейтинги после упражнения "Арм-овер-арм"

Второе упражнение – чрезвычайно сложная эстафета, которая состоит из трех этапов. Первый: два мешка весом по 100 килограммов надо отнести на расстояние 10 метров и заложить на тумбы высотой 140 сантиметров. Второй этап: поднять штангу весом 130 килограммов на два раза, и затем пронести между ногами гирю весом 180 килограммов на 20 метров. На все участники имеют 90 секунд, самый быстрый – побеждает. Уложились в время только трое участников, лидером стал Алексей Новиков из Киева, преодолев задание за 56:54 секунд.



Поле для эстафеты

Текущие рейтинги после эстафеты

Третье упражнение – отжимание руками 150 килограммов над головой и фиксирование. Победителем станет тот, кто сделает большее количество отжиманий за минуту времени. Алексей Новиков снова победил, впервые поднявшись на позицию лидера общего рейтинга соревнований.

Алексей Новиков выжал 20 раз

Текущие рейтинги после упражнения "Вайкинг-пресс"

Четвертое упражнение – трубу с перепонкой весом в 140 килограммов надо пронести на максимальную дистанцию до первого падения. Алексей Новиков пронес трубу на расстояние 39,8 метров и снова стал лидером.

Денис Бережник протянул трубу на 33 метра

Текущие рейтинги после упражнения "Айсленд-кросс"

Кто стал лидером в последних, одних из самых сложных, упражнений и победил в соревнованиях – смотрите в программе.