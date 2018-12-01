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      Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто завоевал титул сильнейшей команды Украины

      Богатыри. Стронгмен-шоу 42 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" с 01.12 – в Хмельнике состоялся командный чемпионат Украины. Шесть команд сильных богатырей собрались отовсюду, чтобы выяснить, кто сильнейший. Три года подряд сборная Львова выигрывает этот титул.

      Первое упражнение – это армовер арм, в котором нужно протянуть на расстояние 20 метров две "головы" от грузовиков общей массой 16 т. Выполнять это упражнение будут две пары. Позже суммируются временные показатели двух пар и соответственно это формирует общее время команды.

      Читайте также: Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто завоевал звание самого сильного человека Украины

      богатирі

      Первое упражнение – армовер арм

      Первой тянуть стала команда "Одесса", в частности, Денис Ильченко и Евгений Павлов в первой паре. Их результат – 20,41 секунды. Следующей парой были Сергей Особа и Егор Поломошнов, которые протянули грузовик за 40,72 секунды.

      В первом упражнении победила команда "Киев Whirl" с результатом 37,72 секунды.

      богатирі

      Результаты после первого упражнения

      Второе упражнение – богатырская эстафета, которая состоит из следующих этапов: мешок 120 килограммов перенести на 20 метров, затем коромысло весом 400 килограммов перенести на расстояние 20 метров, айслан кросс – с 140 килограммами преодолеть 20 метров, а затем опрокидывание покрышки весом 360 килограммов 5 раз. На все дается 2 минуты.

      богатирі

      Соревнования в командном чемпионате Украины

      Команда "Киев Whirl" выиграла второе упражнение подряд и увеличила свое преимущество над конкурентами до четырех очков.

      богатирі

      Результаты после второй эстафеты

      Третье упражнение – в течение двух минут спортсмены будут поднимать по парам логлифт весом 220 килограммов.

      богатирі

      Третья эстафета соревнований

      Команда "Киев Whirl" заняла первое место, а потому на 5 баллов впереди команды из Львова.

      богатирі

      Результаты после третьего упражнения

      Четвертое упражнение – это эстафета на хват, которая будет состоять из четырех этапов. Первый этап – гиря утка – 200 килограммов пронести на 20 метров, затем нужно сделать тягу с помощью ручек весом 140 килограммов и передать эстафету парню, который будет вести чемоданы по 150 килограммов в каждой руке. Позже сделать три тяги ручек, а конечный этап – колодец весом 330 килограммов пронести на 20 метров. На это все дается 2 минуты.

      богатирі

      Рейтинг после четвертой эстафеты

      "Киев Whirl" выиграл уже четвертое упражнение подряд и увеличил свое преимущество в общем зачете до 6 очков. "Львов" уверенно, но остался на втором месте.

      Какие еще адские испытания прошли спортсмены в командном чемпионате Украины – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Спорт Богатыри. Стронгмен-шоу
      Источник: 24 канал
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