Первая была на Харьковщине: Зеленский заявил, что наступление врага может состоять из нескольких волн

Российские войска начали наступательную операцию на Харьковщине 10 мая 2024 года. Владимир Зеленский заявил, что это была лишь первая волна вражеского наступления.

По оценке AFP, которая основана на данных Института изучения войны (ISW), российские войска продвинулись более чем на 278 квадратных километров в своем наступлении. Это является самым большим успехом россиян за полтора года.

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Волны наступления

По словам Зеленского, оккупанты проникли на 5 – 10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем их остановили украинские силы. В интервью Зеленский также заявил, что наступление вражеских войск "может состоять из нескольких волн", первая из которых была на Харьковщине.

В то же время, глава государства добавил, что врага нельзя недооценивать.

Мы должны трезво оценивать и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество,

– сказал президент.

Относительно захвата Харькова, Зеленский ответил, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень тяжело".