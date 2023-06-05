ВСУ раскрыли намерения врага и виртуозно отработали: на Сватовском направлении становится горячо
Российские захватчики начали совершать ударно-штурмовые действия на линии столкновения на Сватовском направлении. Нашим воинам удалось предугадать намерения противника и нанести ему мощный удар.
Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, наши воины продвинулись вперед на более чем 300 метров и заняли более выгодные рубежи.
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ВСУ виртуозно отработали по врагу
Федоренко отметил, что российские оккупанты накопили силы и средства на Сватовском направлении. В частности, противник подтянул так называемые штурмовые отряды "Шторм Z".
Командованию 92 механизированной бригады удалось намерения противника определить заранее, поэтому определенное количество личного состава противника и техники были уничтожены в районах сосредоточения,
– сказал боец ВСУ.
Он подчеркнул, что артиллеристы виртуозно отработали, практически вынудив вражеские пушки замолчать. Нашей пехоте удалось отразить наступление и совершить контрударные действия, в результате чего удалось улучшить положение по некоторым направлениям.
Так, наши воины продвинулись вперед на более чем 300 метров, деоккупировав указанную территорию, и заняли более выгодные рубежи для дальнейших оборонных и возможных ударно-штурмовых действий.
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Как действуют российские отряды "Шторм Z"
Воин ВСУ рассказал, что отряды "Шторм Z" – это лица, лишенные свободы на территории России и воюющие под руководством оккупационных войск, но по сути являющиеся представителями частной военной компании. Основной их функцией является осуществление ударно-штурмовых действий, в то же время достаточно мощно действует система принуждения.
То есть им не дают возможности отступать, их просто расстреливают,
– объяснил Федоренко.
Если же эти солдаты ранены, то, добавил он, обычно их никто не эвакуирует. Кроме того, с этими ударно-штурмовыми группами также идут так называемые наблюдатели, отслеживающие, куда двигаются группы. Если эти оккупанты направляются не в нужном направлении, то их просто ликвидируют.
Какая сейчас ситуация на фронте: последние новости
- Российские военные ведут наступательные действия по нескольким направлениям на Востоке Украины. В течение суток противник наступал на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
- Российскому минобороны померещилось, что Силы обороны Украины якобы начали контрнаступление. В ВСУ объяснили, что оккупационные войска активизировали информационно-психологические операции. Также там призывали не верить таким сообщениям врага.
- Вооруженные Силы Украины в это время наносят мощные потери российским захватчикам. С 24 февраля 2022 года на тот свет наши защитники отправили более 200 тысяч оккупантов из так называемой "второй армии мира". Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 410 террористов.