20 километров окопов, 5 тысяч мин, 15 километров колючей проволоки: как готовили оборону Бахмута

Силы обороны Украины в Бахмутском направлении продолжают штурмовать позиции врага. Наши защитники продвигаются вперед.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый. По его словам, Бахмут – несокрушимый. Город остается одной из самых горячих локаций на Восточном фронте российско-украинской войны.

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Силы обороны наносят оккупантам сокрушительные потери

Череватый рассказал, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия:

вдоль канала Северский Донец – Донбасс,

в направлении населенных пунктов Богдановка, Ягодное, Сакко и Ванцетти, где наши бойцы уже продвинулись на расстояние от 250 до 1100 метров.

Враг оказывает большое сопротивление, всеми возможными силами и средствами пытается удержать ранее занятые позиции, применял боевую авиацию, 357 раз наносил удары с артиллерии различных калибров и реактивных систем залпового огня, произошло 16 боевых столкновений.

– отметил спикер.

Несмотря на это, нашим отважным воинам удалось за сутки уничтожить:

181 оккупанта, еще 65 – ранили, а 13 – взяли в плен,

7 пушек,

1 танк,

2 боевые бронированные машины,

1 многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10",

пункт управления БПЛА,

вражеский склад с боеприпасами.

Череватый также подчеркнул, что, несмотря на заявления российских пропагандистских медиа, захватчикам с лета прошлого года так и не удалось полностью захватить Бахмут. Это в одном из своих очередных обращений недавно подтвердил и предводитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Этому предшествовала кропотливая и тщательно спланированная оборона города с определением внешнего и внутреннего рубежей, план которой был утвержден еще в июле прошлого года,

– заметил военный.

Чтобы защитить город, украинские защитники:

вырыли почти 20 тысяч метров траншей и других оборонных сооружений,

сделали около 15 тысяч метров разного рода заградительных сооружений,

установили более 5 тысяч мин.

"Это слаженная работа саперов, инженеров и командиров всех уровней. Тщательно спланированная оборона этого отрезка фронта дала возможность в итоге уничтожить в окрестностях и в самом Бахмуте 21 тысячу вагнеровцев, еще 60 тысяч из них получили разной степени ранения", – подытожил Череватый.

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Ситуация в Бахмуте: коротко