После боев в Авдеевке: бойцы 3-й штурмовой показали болезненные кадры из стабилизационного пункта
По приказу Главнокомандующего ВСУ, украинские бойцы отошли от Авдеевки, чтобы сохранить жизнь личного состава. Сейчас воины уже заняли оборону на определенных рубежах.
Ожесточенные бои в Авдеевке не прекращаются ни на миг. Так же и не прекращают медики бороться за жизнь наших бойцов из лап смерти.
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Бойцы обнародовали стабилизационный пункт
В связи со срочной передислокацией, которую было осуществлено ранее для усиления украинских войск в районе Авдеевки, стабилизационный пункт также возобновил свою работу.
Медицинская служба Третьей штурмовой бригады бесперебойно работает над спасением наших воинов. Раненым бойцам оперативно предоставляется вся необходимая медицинская помощь. При этом одежду с раненого срезают и при необходимости заменяют на чистую и сухую.
Видео, передающее всю интенсивность боев, которые вели бойцы бригады в Авдеевке,
– говорится в сообщении Третьей штурмовой бригады.
Бойцы обнародовали кадры из стабилизационного пункта: смотрите видео (Осторожно, чувствительный контент! 18+)
Последние новости о ситуации в Авдеевке: главное
- В ночь на 17 февраля Александр Сырский принял решение о выводе наших военных из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодной территории. По его словам, это было осуществлено во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья бойцов. Главнокомандующий добавил, что наши защитники достойно выполнили свой воинский долг.
- В то же время командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он добавил, что не допустили окружения, вывели личный состав, а наши военные заняли оборону на определенных рубежах.
- По словам командира 3 ОШБр Андрея Билецкого, воины сделали все, что могли, и даже превзошли ожидания. При этом воины 3 ОШБр боролись в условиях тотального количественного превосходства врага в живой силе, в технике, в снарядах.
- Зеленский отметил, что решение отойти от Авдеевки максимально логичное и правильное, ведь предусматривает сохранение украинцев, а именно это и является главной нашей задачей. По его словам, именно это и предусматривает защиту нашего населения.
- Позже глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг отметил, что с приближением президентских выборов Москва будет увеличивать давление на российские вооруженные силы для достижения какой-то "заметной тактической победы". Именно эта "победа" может быть преувеличена пропагандистскими СМИ и показана как "общая победа в войне против Украины".