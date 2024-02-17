После боев в Авдеевке: бойцы 3-й штурмовой показали болезненные кадры из стабилизационного пункта

По приказу Главнокомандующего ВСУ, украинские бойцы отошли от Авдеевки, чтобы сохранить жизнь личного состава. Сейчас воины уже заняли оборону на определенных рубежах.

Ожесточенные бои в Авдеевке не прекращаются ни на миг. Так же и не прекращают медики бороться за жизнь наших бойцов из лап смерти.

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Бойцы обнародовали стабилизационный пункт

В связи со срочной передислокацией, которую было осуществлено ранее для усиления украинских войск в районе Авдеевки, стабилизационный пункт также возобновил свою работу.

Медицинская служба Третьей штурмовой бригады бесперебойно работает над спасением наших воинов. Раненым бойцам оперативно предоставляется вся необходимая медицинская помощь. При этом одежду с раненого срезают и при необходимости заменяют на чистую и сухую.

Видео, передающее всю интенсивность боев, которые вели бойцы бригады в Авдеевке,

– говорится в сообщении Третьей штурмовой бригады.

Бойцы обнародовали кадры из стабилизационного пункта: смотрите видео (Осторожно, чувствительный контент! 18+)

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