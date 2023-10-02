Не жалеют никакого боекомплекта: как действуют оккупанты на Авдеевском направлении

Ситуация на Авдеевском направлении достаточно напряженная. Враг применяет здесь почти все виды вооружений, которые у него есть.

Об этом 24 Каналу рассказал боец "Легиону Свободы" Максим Морозов, заметив, что оккупанты постоянно ведут огонь из разных видов вооружения.

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Какая ситуация возле Авдеевки

Как отметил военный, на Авдеевском направлении продолжаются боевые действия. Захватчики используют здесь и ствольную артиллерию, и минометы, и танки. Особенно активно оккупанты применяют авиацию.

У нас ситуация достаточно сложная. Враг применит все виды вооружения. В достаточно большом количестве также использует авиацию. Также применяют FPV-дроны и другие беспилотники. Враг вообще не жалеет никакого боекомплекта. Серьезно обстреливает как из артиллерийских систем, так и из танков, минометов,

– рассказал военный из "Легиона Свободы".

К теме – смотрите разговор с Максимом Морозовым на ютубе 24 Канала

Враг ведет огонь по разным направлениям. Под обстрелы попадает как сама Авдеевка, так и окрестности, в том числе Авдеевский коксохимический завод.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости

Известно, что 28 сентября оккупанты запустили из авиации две ракеты по Авдеевскому коксохимическому заводу. Там загорелся нафталин, от чего было большое "облако" черного дыма.

В начале сентября украинским военным удалось продвинуться вперед в населенном пункте Опытное, расположенное на юге от Авдеевки Донецкой области. Интересно, что этот поселок расположен всего в нескольких километрах от Донецкого аэропорта.

Оккупанты пытаются окружить Авдеевку еще с самого начала полномасштабного вторжения. За более чем полтора года им не удалось это сделать. Подразделения Сил обороны отчаянно отражают попытки врага продвинуться вперед на этом направлении.

Сама Авдеевка расположена в 13 километрах севернее Донецка, а до полномасштабной войны там проживало более 30 тысяч человек.