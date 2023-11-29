"Вторая армия мира" хочет захватить маленький городок, – Костенко о давлении россиян на Авдеевку

Авдеевка в последние недели остается самой горячей точкой фронта. За город продолжаются ожесточенные бои, но враг, несмотря на огромные потери, не оставляет попыток его атаковать.

Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил мнение 24 Каналу о том, что стратегического значения Авдеевка не имеет. Однако россиянам очень нужны любые успехи на фронте.

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Политическое решение

Даже если украинским силам придется выйти из города, то стратегического поражения в этом не будет. Главное, чтобы наши защитники отошли на подготовленные позиции.

Так же как мы отошли из Бахмута и заняли позиции на господствующих высотах и сумели хорошо построить оборону,

– объяснил Костенко.

В то же время для россиян Купянско-Лиманское направление стратегически важнее Авдеевского. Успехи на Купянско-Лиманском участке фронта позволят им выйти на оперативные просторы и поставят под угрозу украинские группировки на Славянском и Краматорском направлениях.

Наступать на Авдеевку – исключительно политическое решение. России нужна победа до конца года и до президентских выборов Владимира Путина (выборы в России должны состояться в марте 2024 года – 24 Канал),

– подчеркнул народный депутат.

В то время как у российской армии последние "победы" были в прошлом году. А до этого – только перегруппировки под Харьковом, когда россияне бежали и бросали свою военную технику, и под Херсоном. После этого была "победа" в Бахмуте, но это был "успех" не российской армии, а ЧВК "Вагнера".

Роман Костенко рассказал, зачем россияне продолжают вести бои за Авдеевку, несмотря на большие потери: смотрите видео

Нужна "победа"

"Путину сейчас нужна какая-то "победа", чтобы поднять свой рейтинг. Потому что выходит, что "вторая армия мира" хочет захватить маленький городок, чтобы показать свое величие. Это дает понимание о сегодняшних возможностях российской армии", – отметил Роман Костенко.

В то же время не стоит умалять потенциал россиян, ведь он еще и демонстрирует силу и мощь украинской армии в противостоянии таким ресурсам, которые имеет враг.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Враг продолжает атаковать Авдеевку, однако украинские силы контролируют ситуацию в городе. Офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий также отметил, что Авдеевский коксохим находится под контролем ВСУ.

Также в последние недели оккупанты активизировались в районе промзоны. По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, на территории промки идут ожесточенные бои, а потому невозможно полностью утверждать, контролируется она ВСУ или врагом.

Однако россияне за полтора месяца боев за Авдеевку, продвинулись лишь на сотни метров и не имеют серьезного успеха на этом направлении.