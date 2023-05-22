Это первая фаза нашего контрнаступления, – военный обозреватель о битве за Бахмут
22 мая 2023, 10:36Читати новину українською
Происходящее под Бахмутом можно называть началом первой фазы украинского контрнаступления. Враг несет потери, рискует попасть в окружение и стаскивает туда дополнительные силы. Это открывает для нас перспективы на других направлениях.
Видим, что потенциал для продвижения у наших сил есть и он будет расти. Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Александр Мусинко.
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Чуть позже начнется вторая фаза. По словам обозревателя, она будет более стремительной и мощной:
- не на одном направлении;
- с применением большого количества техники, которую передавали наши партнеры.
"А третья уже будет, возможно, под самолеты. Я думаю, ближе к концу года", – подытожил Александр Мусиенко.Заметим! Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ранее подчеркнул, что с современными истребителями F-16 мы выиграем эту войну. Они позволят не только защитить украинское небо, но и быстрее деоккупировать территории.
Мусиенко о фазах украинского контрнаступления: смотрите видео
Ситуация в Бахмуте: коротко
- Россияне в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. Аналитики ISW считают, что даже "победа" в Бахмуте, если это правда, только символическая.
- В Минобороны Украины сообщили, что украинским силам удалось взять Бахмут в полуокружение. Продолжаются тяжелые бои, наши военные наносят врагу колоссальные потери.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что город-крепость Бахмут держится. Переброска сил россиян на это направление свидетельствует о провале их наступательных действий.
- Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что не может быть двойных трактовок по Бахмуту. ВСУ находятся в городе и выполняют задания.
- При этом Украина не исключает возможность выхода из Бахмута. Спикер Восточного управления ВСУ Сергей Череватый заявил, что все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация.