Пригожин истерит, в ВСУ есть определенные победы на Бахмутском направлении, – военный ВСУ

Вооруженные Силы Украины имеют некоторые победы на Бахмутском направлении. Тем временем глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин уже начал истерить.

Об этом 24 Каналу заявил военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов. Он отметил, что украинская армия немного продвинулась.

Смотрите также Ежедневно 100 убитых оккупантов только возле Бахмута: в ВСУ объяснили безумные потери врага

"Мы немного продвинулись здесь. С ночи до утра есть некоторые победы. Истерика Пригожина уже, что ВСУ в Берховке. Это почти трасса из Бахмута на Славянск. Пригожин истерит – это уже хорошо", – рассказал Сазонов.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что, в частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там ВСУ двигаются достаточно широким фронтом. По ее словам,и занимает господствующие высоты. Враг же обороняется, хочет удержать позиции. Маляр добавила, что россияне активно запускают информацию о контрнаступлении ВСУ, ведь хотят отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.

Военнослужащий ВСУ рассказал, что глава ЧВК "Вагнера" вывел наемников из города. Части из них он лишился при выходе своих войск.

"Там их встречали и наши ребята, которые приходят на оккупированную территорию, и наша артиллерия работала", – рассказал политолог.

Какая ситуация на фронте: смотрите видео

В город вошли российские десантники, мотострелковые войска и новые подразделения зэков, у которых контракты с министерством обороны страны-агрессора. Также враг туда направил мобилизованных с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Пригожин солгал

Главарь вагнеровцев ранее заявлял, что его наемники якобы оставили юго-западные окраины Бахмута и там снова находится украинская армия. Но он соврал об этом.

Часть города оставалась под контролем ВСУ. И вчера, и ночью, и позавчера,

– подчеркнул Кирилл Сазонов.

Армеец отметил, что батальон и бригада ВСУ, которые там находятся, крепко удерживали позиции.

"Там постоянные бои, постоянные обстрелы. Там ад настоящий, но ребята держались. Если ребята продвинулись, это хорошо, но они не покидали город", – добавил украинский защитник.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 3 июня сообщала, что ВСУ контролируют юго-западные окрестности Бахмута.

По словам Сазонова, такими заявлениями Евгений Пригожин хочет показать, что его наемники "победили, захватили весь Бахмут, а затем ушли. И пришла регулярная армия, которая не удержалась".

"Это – не правда. Вагнеровцы не смогли захватить весь Бахмут. Наши удержали эту часть города", – сказал политолог.

Что происходит на Бахмутском направлении