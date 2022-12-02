Бахмут стал ловушкой для оккупантов: Жданов рассказал о сложной ситуации на фронте

Ситуация на Бахмутском направлении остается самой сложной. Враг сосредоточил все силы на совершении наступательных операций. Однако Бахмут стал ловушкой для захватчиков.

Так, попытки россиян совершить наступление на Бахмут привели лишь к тому, что живая сила и военная техника страны-агрессора продолжает истощаться. Кроме того, войска оккупантов часто оказываются зажатыми в маленьких населенных пунктах. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

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Линия фронта вокруг Бахмута постоянно двигается

По его словам, россияне продолжают наступательные действия в сторону таких населенных пунктов, как Спорное, Соледар и Бахмутское. Таким образом, российское войско пытается обойти Бахмут с севера. А на восточной окраине города за прошедшие сутки враг немного продвинулся вперед, там идут бои.

В поселке Опытное также продолжаются уличные бои. В то же время, к востоку от поселка вражеская диверсионно-разведывательная группа пытается проникнуть на север в сторону Бахмута.

Очень сложная ситуация. Один населенный пункт переходит из рук в руки. Линия фронта севернее, южнее и в самом Бахмуте постоянно двигается,

– заметил Жданов.

Он также сообщил, что Вооруженным Силам Украины пришлось покинуть поселок Зеленополье Донецкой области. Курдюмовка остается в "серой зоне" и там продолжаются бои.

К Бахмуту подошли украинские резервы

"Очень сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута, но сейчас туда подошли наши резервы, и они начинают выравнивать ситуацию", – подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, уже в ближайшие дни мы услышим информацию о стабилизации вокруг населенного пункта.

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