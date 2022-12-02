Бахмут стал ловушкой для оккупантов: Жданов рассказал о сложной ситуации на фронте
Ситуация на Бахмутском направлении остается самой сложной. Враг сосредоточил все силы на совершении наступательных операций. Однако Бахмут стал ловушкой для захватчиков.
Так, попытки россиян совершить наступление на Бахмут привели лишь к тому, что живая сила и военная техника страны-агрессора продолжает истощаться. Кроме того, войска оккупантов часто оказываются зажатыми в маленьких населенных пунктах. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.
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Линия фронта вокруг Бахмута постоянно двигается
По его словам, россияне продолжают наступательные действия в сторону таких населенных пунктов, как Спорное, Соледар и Бахмутское. Таким образом, российское войско пытается обойти Бахмут с севера. А на восточной окраине города за прошедшие сутки враг немного продвинулся вперед, там идут бои.
В поселке Опытное также продолжаются уличные бои. В то же время, к востоку от поселка вражеская диверсионно-разведывательная группа пытается проникнуть на север в сторону Бахмута.
Очень сложная ситуация. Один населенный пункт переходит из рук в руки. Линия фронта севернее, южнее и в самом Бахмуте постоянно двигается,
– заметил Жданов.
Он также сообщил, что Вооруженным Силам Украины пришлось покинуть поселок Зеленополье Донецкой области. Курдюмовка остается в "серой зоне" и там продолжаются бои.
К Бахмуту подошли украинские резервы
"Очень сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута, но сейчас туда подошли наши резервы, и они начинают выравнивать ситуацию", – подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, уже в ближайшие дни мы услышим информацию о стабилизации вокруг населенного пункта.
Жданов рассказал о ситуации вокруг Бахмута: смотрите видео
Что происходит возле Бахмута: последние новости
- Бахмутское направление остается одним из самых горячих на фронте. Украинские защитники уничтожили пункт наблюдения оккупантов. Причем, украинские бойцы сделали это вражескими ракетами.
- Военный капеллан Марк Купчененко сообщил, что в Бахмуте происходит настоящий ад. Россияне усиливают давление и постоянно идут на штурм. Обстрелы не утихают вообще. Наши воины прилагают сверхчеловеческие силы, чтобы удержать позиции.
- Бахмут для России – это важная цель. Пропагандисты продолжают рассказывать о продвижении на этом участке фронта. На самом деле для российской армии это микро-успехи. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Бахмут для России превратился в "идею-фикс", а не взять его – значит проиграть свое государство.
- Россияне стянули под Бахмут огромное количество зэков -вагнеровцев. Их задача – сдержать ВСУ своими телами. Ведь оружия у этого "пушечного мяса" нет.