ВСУ продвигаются в Бахмуте, – Маляр назвала причину уменьшения вражеских штурмов города
Источник:Анна Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр высказалась об уменьшении количества атак украинского Бахмута. По ее словам, россияне заменяют свои подразделения после того, как их ослабили ВСУ.
Кроме того, Маляр подчеркнула, что украинским военным удается понемногу продвигаться на Бахмутском направлении. Более того, они даже контролируют часть самого города.
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Враг прекратил штурмовать Бахмут
Анна Маляр отметила, что в течение 24 мая оккупанты снизили интенсивность боев в пригороде Бахмута. Несмотря на это, она отметила, что такие действия не означают ослабления российской армии на этом направлении.
Враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы,
– подчеркнула Маляр.
Вместе с этим заместительница рассказала, что украинские солдаты понемногу совершают свои контрнаступательные действия и занимают передовые позиции в самом Бахмуте.
"Наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города", – заверила она.
В заключение она добавила, что в самом городе-крепости россияне проводят ротацию своих войск, поэтому количество штурмов самого Бахмута тоже уменьшилось.
Какая ситуация в Бахмуте сейчас
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 24 мая сообщил, что украинские воины продолжают брать в окружение российских оккупантов на Бахмутском направлении. По его словам, они уверенно продвигаются по флангам города и берут в плен вагнеровцев.
- Также Сырский показал мощное видео из окрестностей Бахмута. На нем наши бойцы штурмуют позиции оккупантов вплотную к их блиндажам.
- Представитель Восточной группировки Сергей Череватый отметил, что Силам обороны удастся взять российских захватчиков в тактическое окружение в Бахмуте, если они и дальше будут продвигаться по флангам города. К тому же он подчеркнул, что ВСУ по-прежнему контролируют часть самого города.
- Череватый также отметил, что Вооруженные Силы пытаются "обескровить" противника, максимально выбить его боевой потенциал, уничтожить как можно больше личного состава и техники.