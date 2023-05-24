ВСУ продвигаются в Бахмуте, – Маляр назвала причину уменьшения вражеских штурмов города

Заместитель министра обороны Анна Маляр высказалась об уменьшении количества атак украинского Бахмута. По ее словам, россияне заменяют свои подразделения после того, как их ослабили ВСУ.

Кроме того, Маляр подчеркнула, что украинским военным удается понемногу продвигаться на Бахмутском направлении. Более того, они даже контролируют часть самого города.

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Враг прекратил штурмовать Бахмут

Анна Маляр отметила, что в течение 24 мая оккупанты снизили интенсивность боев в пригороде Бахмута. Несмотря на это, она отметила, что такие действия не означают ослабления российской армии на этом направлении.

Враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы,

– подчеркнула Маляр.

Вместе с этим заместительница рассказала, что украинские солдаты понемногу совершают свои контрнаступательные действия и занимают передовые позиции в самом Бахмуте.

"Наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города", – заверила она.

В заключение она добавила, что в самом городе-крепости россияне проводят ротацию своих войск, поэтому количество штурмов самого Бахмута тоже уменьшилось.

Какая ситуация в Бахмуте сейчас