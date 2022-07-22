О боях за Луганщину, стратегии врага и российской армии: интервью с артиллеристом 24 бригады

В течение 149 дней украинские воины сражаются с российскими захватчиками. Артиллерист с позывным "Оскар" вспомнил начало полномасштабной войны и кровопролитные бои за Попасную и Золотое.

Военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в интервью 24 каналу рассказал также и о мотивации бойцов и о западной артиллерии. Кроме того, почему советское оружие можно сравнить с андроидом, а российская армия так упорно лезла на Луганщину – узнайте в эксклюзивном материале.

Внимание Враг сосредоточил силы в направлении Бахмута и Краматорска: карта боевых действий по состоянию на 22 июля

Какие факторы ускорили бы нашу победу

Есть несколько факторов, которые помогли бы ускорить победу Украины в войне против россии. Всё зависит от политических факторов. Если у россии не будет денег воевать, это будет очень решающим для уменьшения боевых действий и проложения логистики.

Помощь западных партнеров также ускоряет нашу победу. Сейчас очень многое решают наши военные победы. Насколько мы безошибочно, точно, хитро отрезаем врага на Херсонском или другом направлении.

Перейти на западную технику – это как сменить андроид на айфон.

Один день из жизни бойца на фронте

Все нельзя рассказывать, но все зависит от поставленных задач. График у нас ненормированный. Когда нет задач, то выглядит так:

встал, помылся по возможности, почистил зубы, позавтракал;

потом обслуживаешь технику, чистишь оружие.

Каждый пытается разнообразить свой быт, как умеет. Кто-то покупает подписки на Netflix, чтобы в свободное время посмотреть фильм. Кто-то читает книги. Есть возможность немного отдохнуть, развеяться от этого. Если есть озеро рядом, могут даже порыбачить. Так наши защитники пытаются снимать стресс, когда находятся чуть дальше от боевых действий.

Полное интервью с украинским защитником "Оскаром": смотрите видео

Что должен знать и уметь каждый украинец

Совет прост – ходите на тактическую медицину, записывайтесь в тир и занимайтесь спортом. Мы живем в такие времена, когда не знаем, чего от нас будет ждать страна и чем мы сможем помочь.

Такие элементарные навыки, как медицина и стрельба, будут полезны всем. Это универсально. Остальное приходит с опытом", – подытожил военный.

Кстати Как правильно накладывать турникет и останавливать кровь: советы парамедика

Почему нужно эвакуироваться с линии фронта

Те родители, которые не заботятся о себе, должны заботиться о своих детях. Дети на линии столкновения есть, это правда. Я не знаю, как назвать таких родителей. Дети ведь не выбирают, в какой семье родиться. И это очень больно.

Мне, как военному, очень не хватает закона о принудительной эвакуации, например, хотя бы на 10 или 20 километров от переднего края, потому что очень жаль, когда снаряды прилетают в дома, где есть детки.

О стратегии россиян на примере компьютерных игр

Стратегия россиян чем-то схожа на компьютерные игры. Я привел бы такую аналогию. Я – фанат онлайн-игр, стрелялок. Там есть волны противника. И вот такими волнами они наступали: собрался ударный кулак с бронированной техникой, и наступают.

Одна волна собралась – украинские военные ее уничтожили. оккупанты отступают, собираются на совещание, продумывают тактику и снова лезут вперед. Отбивать такие атаки нелегко.

Для нас бой не заканчивался и не заканчивается. В любой момент нужно быть готовым, что будет новое наступление, которое придется отбивать.

О силах россиян

Если говорить о центре Украины – там можно было увидеть как срочников, так и менее подготовленные подразделения. На таких направлениях, где были в основном неподготовленные бойцы, которые хотели только намародериты – они там проиграли.

На востоке, с самого начала, они наступали с более подготовленных позиций. Поэтому можно сказать, что на нашем направлении были привлечены более подготовленные силы врага.

Обратите внимание Минус 39 тысяч захватчиков: потери врага по состоянию на 22 июля

О "мотивации" россиян в Луганской области

На взятие Луганщины оккупанты перебросили свои наиболее подготовленные подразделения. Потому что эти группы работали, в основном, слаженно. Конечно, были и резервисты с наших оккупированных территорий, но их живучесть на поле боя была минимальной и они старались сдаваться в плен, как правило.

Главная мотивация российской армии – это деньги. Нужно понимать, что для россиян этого достаточно, потому что они живут в говне. И для того, чтобы вылезти из этого говна, им нужны какие-то материальные средства.