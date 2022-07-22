Військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила в інтерв'ю 24 каналу розповів також і про мотивацію бійців і західну артилерію. Крім цього, чому радянську зброю можна порівняти з андроїдом, а російська армія так вперто лізла на Луганщину – дізнайтесь в ексклюзивному матеріалі.

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Які чинники пришвидшили би нашу перемогу

Є кілька факторів, які б допомогли пришвидшити перемогу України у війні проти росії. Все залежить від політичних чинників. Якщо в росії не буде грошей воювати, це буде дуже вирішальним для зменшення бойових дій та укладення логістики.

Допомога західних партнерів також пришвидшує нашу перемогу. Зараз дуже багато чого й вирішують наші воєнні перемоги. Наскільки ми влучно, точно та хитро відрізаємо ворога на Херсонському чи іншому напрямках.

Перейти на західну техніку – це як змінити андроїд на айфон.

Увага! Ще наприкінці червня у Зеленського припустили, що війна може закінчитись найближчим часом. Міністр оборони України Олексій Резніков вважає за можливе закінчити війну з росією до кінця цього року. Натомість екскомандувач НАТО заявляв, що така війна може тривати ще 4 – 6 місяців.

Один день життя бійця на фронті

Усе не можна розповідати, але все залежить від поставлених завдань. Графік у нас ненормований. Коли немає завдань, виглядає так:

встав, помився, наскільки це можливо, почистив зуби, поснідав;

потім обслуговуєш техніку, чистиш зброю.

Кожен намагається якось урізноманітнити свій побут, як уміє. Хтось купує підписки на Netflix, щоб у вільний час подивитись фільм. Хтось читає книги. Є можливість трохи відпочити, розвіятись від того. Якщо є ставок поряд, можуть навіть порибалити. Так наші захисники намагаються знімати стрес, коли перебувають трохи далі від бойових дій.

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Що має знати і вміти кожен українець

Порада проста – ходіть на тактичну медицину, записуйтеся в тир і займайтесь спортом. Ми живемо в такі часи, коли не знати, чого від нас чекатиме країна й чим ми зможемо допомогти.

Такі елементарні навички, як медицина і стрільба, будуть корисні всім. Це універсально. Решта приходить з досвідом", – підсумував військовий.

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Чому потрібно евакуюватись з лінії фронту

Ті батьки, які не дбають про себе, мають піклуватись про власних дітей. Діти на лінії зіткнення є, це правда. Я не знаю, як назвати таких батьків. Адже діти не обирають, у якій сім’ї народитися. І це дуже боляче.

Мені, як військовому, дуже бракує закону про примусову евакуацію, наприклад – бодай на 10 або 20 кілометрів від переднього краю, бо дуже шкода, коли снаряди прилітають у ті будинки, де є дітки.

Про стратегію росіян на прикладі комп'ютерних ігор

Стратегія росіян чимось схожа на комп'ютерні ігри. Я навів би таку аналогію. Я – фанат онлайн-ігор, стрілялок. Там є хвилі противника. І ось такими хвилями вони наступали: зібрався ударний кулак з броньованою технікою, і наступають.

Одна хвиля зібралася – українські військові її знищили. Окупанти відступають, збираються на нараду, продумують тактику і знову лізуть вперед. Відбивати такі атаки нелегко.

Для нас бій не закінчувався і не закінчується. У будь-який момент треба бути готовим, що буде новий наступ, який доведеться відбивати.

Про сили росіян

Якщо говорити про центр України – там можна було побачити, як строковиків, так і менш підготовлені підрозділи. На таких напрямках, де були в основному непідготовлені бійці, які хотіли лиш намародерити – вони повністю там програли.

На сході, з самого початку, вони наступали з більш підготовлених позицій. Тому можна сказати, що на нашому напрямку були залучені більш підготовлені сили ворога.

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Про "мотивацію" росіян на Луганщині

На взяття Луганщини, окупанти перекинули свої найбільш підготовлені підрозділи. Тому що ці групи працювали, в основному, злагоджено. Звісно, були й резервісти із наших окупованих територій, але їх живучість на полі бою була мінімальною і вони старались здаватись у полон, як правило.

Головна мотивація російської армії – це гроші. Потрібно розуміти, що для росіян цього достатньо, бо вони живуть у гівні. І для того, аби вилізти із цього гівна, їм потрібні якісь матеріальні засоби.