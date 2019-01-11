Бои украинских боксеров попали в топ-5 самых ожидаемых в 2019 году
Журнал Forbes назвал топ-5 боксерских поединков в 2019 году с самым большим прибыльным потенциалом.
В список попали потенциальные бои Василия Ломаченко с Майки Гарсией и Александра Усика с Андре Уордом.
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Топ-5 самых ожидаемых боев по версии Forbes
- Сауль Альварес (Мексика) – Даниэль Джейкобс (США)
- Геннадий Головкин (Казахстан) – Джермалл Чарло (США)
- Майки Гарсиа (США) – Василий Ломаченко (Украина)
- Александр Усик (Украина) – Андре Уорд (США)
- Эррол Спенс (США) – Кит Турман (США)
Стоит отметить, что в 2018 году произошло много ярких поединков, которые вызвали немалый зрительский интерес и позволили хорошо заработать организаторам и бродкастерам.
Это и реванш Канело Альвереса с Геннадием Головкиным, бой Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом, а также победа Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым.
Источник: 24 Канал
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