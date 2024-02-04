Украинские бойцы сорвали планы российской ДРГ в Сумской области: какие потери понес враг
Ранее стало известно, что наши бойцы уничтожили российскую ДРГ в Сумской области. В Объединенных силах ВСУ рассказали детали о потерях оккупантов.
Вечером, 3 февраля, украинские пограничники в очередной раз отбили атаку оккупантов, которые пытались прорваться через границу Сумской области. Победоносный бой продолжался в течение полутора часов. Благодаря действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы.
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Какие потери у врага в результате боя
Помощник командующего Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин рассказал в эфире телемарафона, что российская диверсионно-разведывательная группа оккупантов получила "повреждения". Впрочем, пока трудно установить состояние пострадавших россиян.
Нам известно, что три человека или были ранены, или погибли. Но они не дают нам возможности установить их личности, потому что враг, прикрываясь артиллерией, забирает их обратно на территорию России,
– рассказал Силкин.
Он также отметил, что сегодняшняя группа такая же как и все предыдущие. В ней есть саперы, которые знают как разминировать территорию. В частности, у них есть минометчики, которые идут немного позади.
Потери врага в войне: последние новости
- 4 февраля в сеть наши бойцы выложили видео, на котором уничтожили вражеский блиндаж и автомобиль. Для этого защитники использовали FPV-дроны. Говорится о пограничниках бригады Гвардии наступления "Стальной кордон".
- Ранее украинские военные из 72-й отдельной механизированной бригады "Черных запорожцев" уничтожили целую колонну бронетехники российских захватчиков. Как следствие, враг не досчитался 3 танков, 7 МТ-ЛБ, а также 1 БМП.
- Кроме того, украинские пограничники ударили по расположению россиян на Юге, в Херсонской области. Для этого защитники использовали FPV-дрон. Российский оккупант пытался помешать пограничникам антидроновым ружьем. Впрочем, ему это не удалось. После попадания дрона произошел взрыв.
- В частности, в районе Брянска украинские защитники ликвидировали группу сотрудников ФСБ, которые проходили подготовку для участия в войне против Украины. По словам полковника Вооруженных Сил Украины Анатолия "Штирлица" Штефана, ликвидировано 18 захватчиков, еще двое – временно живы, но с перспективой присоединиться к досрочно "демобилизованным товарищам".