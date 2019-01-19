Бой российского боксера в США начали с гимна СССР
Организаторы боя Деметриус Андраде (27-0, 17 КО) – Артур Акавов (19-3, 8 КО) за пояс чемпиона мира по версии WBO в среднем весе включили гимн СССР, представляя россиянина.
Инцидент произошел перед началом поединка, когда спортсмены уже вышли на ринг. Российская сторона возмущаться не стала и гимн доиграл до конца.
Читайте также: Экс-соперник Ломаченко сенсационно проиграл в первом раунде: видео
Поединок за чемпионский пояс по версии WBO в весовой категории до 72,6 кг состоялся в Нью-Йорке (США). Андраде выиграл техническим нокаутом в 12 раунде после рассечения у россиянина.
Таким образом, россиянин уступил третий раз в карьере и второй раз в поединке за титул чемпиона мира, которым так ни разу и не завладел.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций7 мая 2012 , 13:18
Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"12 мая 2013 , 13:49
Один из самых талантливых футболистов Украины примет российское гражданство12 мая 2014 , 10:58
Ярмоленко попал в сборную 5 тура Лиги чемпионов (ФОТО)26 ноября 2015 , 20:33