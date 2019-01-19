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      Бой российского боксера в США начали с гимна СССР

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      Артур Акавов (справа)
      Артур Акавов (справа) / Фото из открытых источников

      Организаторы боя Деметриус Андраде (27-0, 17 КО) – Артур Акавов (19-3, 8 КО) за пояс чемпиона мира по версии WBO в среднем весе включили гимн СССР, представляя россиянина.

      Инцидент произошел перед началом поединка, когда спортсмены уже вышли на ринг. Российская сторона возмущаться не стала и гимн доиграл до конца.

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      Поединок за чемпионский пояс по версии WBO в весовой категории до 72,6 кг состоялся в Нью-Йорке (США). Андраде выиграл техническим нокаутом в 12 раунде после рассечения у россиянина.

      Таким образом, россиянин уступил третий раз в карьере и второй раз в поединке за титул чемпиона мира, которым так ни разу и не завладел.

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      Теги: Новости России Бокс Спорт СССР
      Источник: 24 Канал
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