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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Бой украинского боксера за чемпионский титул перенесли

139 Читати новину українською
Сергій Деревянченко
Сергій Деревянченко

Бой между Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и Дэниелом Джейкобсом (34-2, 9 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF был перенесен на 27 октября.

Изначально бой планировался в Юниондейли 10 ноября, однако теперь, стало известно, что боксеры сразятся 27 октября в Нью-Йорке на малой арене Madison Square Garden. На перенос боя настоял телеканал HBO, сообщает ESPN.

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HBO еще не назначила кард на этот вечер, но ожидается, что бой Деревянченко пройдет в один вечер с поединком между обладателем пояса WBA в полулегком весе Альберто Мачадо (20-0, 16 KO) и Юендейлом Эвансом (20-1, 14 KO).

Напомним, пояс IBF стал вакантным, после того как Геннадий Головкин отказался от боя с Деревянченко.

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Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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