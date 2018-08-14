Бой Усик – Белью все ближе: промоутеры встретились в Париже

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Александр Красюк встретился в Париже с Эдди Хирном, который является промоутером Тони Белью (30-2-1, 20 КО).

Об этом Александр Красюк сообщил в своем Instagram.

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"Встреча в Париже получилась хорошей", – написал Красюк под фото.

Ранее сообщалось о том, что промоутер Эдди Хирн назвал точную дату боя Усика против Тони Белью. Представители Усика уверены, что этот бой – самый привлекательный для украинца в финансовом плане.

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