Бой Усик – Белью все ближе: промоутеры встретились в Париже
Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Александр Красюк встретился в Париже с Эдди Хирном, который является промоутером Тони Белью (30-2-1, 20 КО).
Об этом Александр Красюк сообщил в своем Instagram.
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"Встреча в Париже получилась хорошей", – написал Красюк под фото.
Ранее сообщалось о том, что промоутер Эдди Хирн назвал точную дату боя Усика против Тони Белью. Представители Усика уверены, что этот бой – самый привлекательный для украинца в финансовом плане.
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Источник: 24 Канал
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