Бой Усик – Гассиев: россиянин рассказал об ожиданиях от боя с украинцем

Чемпион мира IBF и WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал о плане на финальный бой WBSS с чемпионом мира по версиям WBO и WBC Александром Усиком.

На днях тренер чемпиона IBF и WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес сказал, что если украинский чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик сразится так же "вяло" как с Бриедисом, его подопечный легко победит.

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Мурат Гассиев в комментарии FightSpaceWorld поделился ожиданиями от боя с Александром Усиком.

Нужно слушать тренера и упорно работать, вот и все. Усик – чемпион мира и олимпийский чемпион, у него хорошие ноги и хорошая боксерская школа. Он много двигается,

– отметил россиянин.

По словам боксера, ему нужно будет давить с первого по последний раунды, ведь бой будет тяжелым – все 12 раундов. Поэтому нужно тщательно подготовиться и физически, и психологически.

"В первую очередь, мой план – это выиграть бой. Я буду стараться работать по корпусу, выбрасывать джебы, хуки, апперкоты, делать лучшее, на что способен", – добавил Гассиев.

Мурат Гассиев о бое с Александром Усиком – видео

Напомним, решающий бой WBSS состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.



Российский боксер Мурат Гассиев считает своего оппонента в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинского чемпиона по версиям WBO и WBC Александра Усика очень сильным спортсменом.