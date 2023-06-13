Загнали в ловушку, как крыс: бойцы ССО дронами уничтожили оккупантов, которые пошли на штурм

Украинские бойцы ССО наглядно продемонстрировали важность дронов в войне с российскими агрессорами. Украинские воины с филигранной точностью уничтожили захватчиков, пытавшихся захватить наши позиции.

Воины ССО вместе с собратьями-пехотинцами отразили атаку российских военных. Кадры боевой работы сняли операторы БПЛА на южном направлении.

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Ударные FPV-дроны ССО Украины уничтожают врага

Воины учебно-тренировочного центра Сил специальных операций (ССО) показали, как работают по противнику, пытавшемуся штурмом взять позиции Сил обороны.

После неудачного штурма противник предпринял вторую попытку, но украинские бойцы также успешно ее отразили.

Как ударные FPV-дроны ССО Украины уничтожают оккупантов: смотрите видео

В ходе боя чрезвычайную эффективность продемонстрировали операторы FPV-дронов ССО Украины. Несмотря на попытки вражеских бойцов спрятаться в укрытиях, многие из них были уничтожены ударами беспилотников.

Украинские бойцы наблюдали за оккупантами, как в компьютерной игре и атаковали врага, когда тот был наиболее уязвим. Русские прятались, как крысы, но карма догнала их.

Сколько оккупантов уничтожили украинские военные

Утром 13 июня Генштаб ВСУ традиционно обновил ориентировочные данные по потерям России в войне против Украины. По состоянию на 475 день войны Россия уже потеряла 216 650 военных.

Но потери врага могут быть больше, ведь из-за интенсивности боев сложно вести точную статистику. Также статистика не учитывает раненых оккупантов.

На Запорожье украинские бойцы еще раз ударили по базе, где расположились русские оккупанты. Нашим воинам удалось уничтожить вражескую технику и личный состав врага в Приморске. Там расположились несколько сот кадыровцев.

Число погибших оккупантов в результате удара пока неизвестно. Однако на одной из баз, "Лазурной", на момент атаки находились приближенные к Рамзану Кадырову командиры.

В последние недели Силы обороны добились немалых успехов на Бахмутском направлении. Также украинские военные продвинулись и на Торецком направлении.