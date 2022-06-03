Бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк: СМИ опубликовали видео
Источник:"Радио Свобода"
Вооруженные Силы Украины держат оборону в Северодонецке, который уже несколько дней штурмуют россияне. Для подкрепления украинских сил в Северодонецк прибыл Интернациональный легион.
Бойцы Интернационального легиона усилят штурмовые группы ВСУ
Издание "Радио Свобода" опубликовали видео с передовой, где находится их корреспондент Марьян Кушнир. Сообщается, что ВСУ пытаются закрепиться и подготовиться к контрнаступательным операциям.
К теме После потерь в Северодонецке вряд ли у Россия есть силы для захватов в Донецкой области, – ISW
На помощь украинским воинам приехали подразделения иностранцев из разных стран мира, которые добровольно сформировали отдельное спецподразделение.
На стороне Украины воюют солдаты из Австралии, Бразилии, Грузии, Франции и других стран.
В сюжете украинский военнослужащий сообщил, что бойцы Интернационального легиона усилят штурмовые группы ВСУ. В Луганской областной военной администрации 3 июня подтвердили, что Иностранный легион вошел в Северодонецк.
Бойцы Интернационального легиона прибыли в Северодонецк – видео
Какая ситуация в Северодонецке
- Вооруженные силы России после того, как оккупировали 95% территории Луганской области, сосредоточили свои силы на захвате Северодонецка.
- Войска агрессора 30 мая частично прорвали украинскую оборону и продвинулись вглубь Северодонецка. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что враг контролирует большую часть Северодонецка.
- По состоянию на 1 июня, по данным Гайдая, захватчики оккупировали 80% территории города. Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили ситуацию в Северодонецке.
- Сообщалось, что Россия установила контроль за восточной частью города. Кроме того, войска агрессора закрепляются в центре города.
- Как сообщили в Офисе Президента, Украина контролирует промзону. Еще 20% Северодонецка, по словам главы Луганской ОВА – это "серая зона".
- 3 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне под прикрытием артиллерии вели штурмовые действия в восточных районах города. У врага частичный успех, но бои продолжаются.
- В то же время ВСУ удалось помешать россиянам захватить поселки на Северодонецком направлении. Речь идет о Метелкино и Белогоровке.
- В Министерстве обороны Украины информировали, что враг штурмует Северодонецк при поддержке авиации.
Узнайте больше – в центре Северодонецка продолжаются тяжелые бои: смотрите видео