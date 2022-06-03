Бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк: СМИ опубликовали видео

Вооруженные Силы Украины держат оборону в Северодонецке, который уже несколько дней штурмуют россияне. Для подкрепления украинских сил в Северодонецк прибыл Интернациональный легион.

Бойцы Интернационального легиона усилят штурмовые группы ВСУ

Издание "Радио Свобода" опубликовали видео с передовой, где находится их корреспондент Марьян Кушнир. Сообщается, что ВСУ пытаются закрепиться и подготовиться к контрнаступательным операциям.

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На помощь украинским воинам приехали подразделения иностранцев из разных стран мира, которые добровольно сформировали отдельное спецподразделение.

На стороне Украины воюют солдаты из Австралии, Бразилии, Грузии, Франции и других стран.

В сюжете украинский военнослужащий сообщил, что бойцы Интернационального легиона усилят штурмовые группы ВСУ. В Луганской областной военной администрации 3 июня подтвердили, что Иностранный легион вошел в Северодонецк.

Бойцы Интернационального легиона прибыли в Северодонецк – видео

Какая ситуация в Северодонецке

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