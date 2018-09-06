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Бойфренд Хайден Панеттьери показал, как она заснула с другим мужчиной: видео

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Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери / ABC News

Личная жизнь голливудской актрисы Хайден Панеттьери привлекает все большее внимание журналистов и общественности, ведь ее новый бойфренд активно публикует кадры совместного отдыха.

Новый избранник Хайден Панеттьери – 28-летний Брайан Хикерсон – в восторге от новых отношений, ведь в своем блоге он не прекращает показывать кадры из личной жизни. Недавно мужчина поделился снимками с отдыха в Лос-Анджелесе, где Хайден позировала перед камерой с друзьями.

Теперь Брайан Хикерсон показал, как актриса заснула на одном диване с его лучшим другом. Бойфренд Хайден снял шуточное видео, продемонстрировав заботу о двух близких ему людях.

На моем дежурстве ни у кого не будет неудобного послеобеденного сна,
– написал он.


Хайден Панеттьери уснула вместе с другом бойфренда

На кадрах видно, что Хайден заснула на одной части дивана, а друг ее бойфренда – на другой. Брайан Хикерсон сначала хотел разыграть их и положить руку гостя на грудь актрисы, однако впоследствии передумал это делать. Зато показал, насколько он заботливый: чтобы Хайден не было солнечно, он положил возле ее головы подушку. Кроме этого, актер включил вентилятор, чтобы его гости не проснулись от жары.

 

Напомним, что внезапно Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить свою помолвку. Впоследствии актриса впервые увидели в сопровождении начинающего актера Брайана Хикерсона, с которым у звезды романтические отношения. Во время свидания мужчина обнимал Хайден и держал ее за руку.

Впоследствии стало известно, что Панеттьери выставила на продажу дом в Нэшвилле, в котором она жила с Владимиром Кличко. Мама актрисы прокомментировала ситуацию, отметив, что ее дочь переживает нелегкие времена и сейчас нуждается в перерыве. Стоит отметить, что Хайден решила отдохнуть и от своей маленькой дочери – 3-летняя Кайя-Евдокия сейчас живет с Владимиром Кличко.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные романы Хайден Панеттьери
Источник: 24 Канал
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