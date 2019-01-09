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      Более двух тысяч человек заболели корью с начала года

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      С начала 2019 года корью заболели более двух тысяч человек
      С начала 2019 года корью заболели более двух тысяч человек / Фото из свободных источников

      Центр общественного здоровья Минздрав Украины информирует, что с 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2 305 человек.

      Об этом говорится на сайте ведомства.

      Читайте также: Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика

      Из более двух тысяч людей – 966 взрослых и 1 339 детей.

      С начала 2019 года от осложнений кори умер один ребенок в Житомире. Известно, что ему сделали только первую прививку. Для того, чтобы остановить распространение кори, необходимо вакцинироваться.

       
      Корь – что это?

      Это чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре с больным. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях — до двух часов после того, как больной человек покинула помещение.

       

      Симптоми кору
      Симптомы кори

      Напомним, что Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины опубликовал данные, согласно которым в 2018 году корью заболели 54 тысячи украинцев.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Министерство здравоохранения Украины Здоровье Медицина Статистика Корь
      Источник: Здоровье 24
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