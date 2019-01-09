Более двух тысяч человек заболели корью с начала года

Центр общественного здоровья Минздрав Украины информирует, что с 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2 305 человек.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Из более двух тысяч людей – 966 взрослых и 1 339 детей.

С начала 2019 года от осложнений кори умер один ребенок в Житомире. Известно, что ему сделали только первую прививку. Для того, чтобы остановить распространение кори, необходимо вакцинироваться.

Корь – что это? Это чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре с больным. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях — до двух часов после того, как больной человек покинула помещение.



Симптомы кори

Напомним, что Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины опубликовал данные, согласно которым в 2018 году корью заболели 54 тысячи украинцев.

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