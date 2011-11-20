Болельщики освистали Януковича на новом стадионе в Одессе

На церемонии открытия реконструированного футбольного стадиона "Черноморец" зрители освистали Президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает одесское информационное агентство "Репортер". Когда ведущий объявил, что Виктор Янукович высоко оценил новую спортивную арену, трибуны разразились свистом, тогда как Олега Филимонова, вышедшего после этого на сцену, одесситы встретили с одобрением.

Президент решил лично не присутствовать на открытии одесского стадиона, посетив его за день до этого. Янукович остался доволен реконструированным стадионом «Черноморец». В частности, он выразил благодарность "строителям, а также сплоченной команде президента футбольного клуба Леонида Климова, областной и городской власти за построенный прекрасный стадион, который будет служить будущим поколениям одесситов".

Напомним, 29 октября во Львове на церемонии открытия стадиона "Арена Львов" зрители освистали трансляцию речи Виктора Януковича. Кроме того, Президента освистали на открытии "Олимпийского"​​, где глава государства был лично.