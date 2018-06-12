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Болезнь и муж за стеной, – Алена Шоптенко впервые прокомментировала рождение ребенка

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Алена Шоптенко
Алена Шоптенко / Instagram

Украинский хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко впервые после рождения ребенка рассказала о трудностях последних дней беременности,

Об этом Шоптенко рассказала в интервью "ТСН".

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Алена Шоптенко родила своего первенца 9 июня. Женщина рассказала, что за два дня до родов заболела и в роддом ехала с температурой.

Мне казалось, что я ко всему готова и со всем справлюсь, но уже в процессе оказалось, что я ни к чему не готова, но справляться придется. Очень осложняет ситуацию, что за два дня до родов я заболела и поэтому в роддом ехала с температурой, с которой мы боремся до сих пор. Так что по ночам я пока не сплю не из ребенка, а из-за себя. К счастью, сын мне помогает тем, что пока просто спит,
– рассказала Алена.

Интересно, что ее муж Алексей Иванов сначала наотрез отказался находиться с женой во время самого процесса, объясняя это своей уязвимостью. Однако в самый ответственный момент любимый Шоптенко был рядом, но за стеной родильного зала.

Напомним, что супруги решили назвать сына Алексеем.

"Решение было очень быстрым. Когда мы узнали, что будет мальчик, муж сказал, что есть всего два варианта имени, которые ему нравятся. Из двух я выбрала это. Но мне очень нравится, что у меня теперь постоянно будет Алексей Иванов, пока его большая копия занята на своих проектах", – отметила Елена Шоптенко.

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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