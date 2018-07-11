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Почему болит грудь: основные причины

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Боль в груди: причины
Боль в груди: причины / addiction.lovetoknow.com

Боли в груди – довольно распространенная проблема у женщин с нормальным менструальным циклом детородного периода.

Они могут возникать по разным причинам, пишет "Страна Здоровья".

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1. Из-за гормональных изменений

Одной из причин могут быть гормональные изменения. Они могут стать причиной неприятных ощущений или повышенной чувствительности. Боль в груди может возникать за несколько дней до месячных – это достаточно распространенный симптом ПМС. Неприятные ощущения могут быть и из-за употребления гормональных противозачаточных таблеток.

На фоне гормональных изменений может возникнуть киста, она приводит к увеличению молочных желез.

2. При беременности

При беременности организм начинает перестройку, поэтому в это время ощущается повышенная чувствительность. Грудь может увеличиваться, на ней можно заметить голубые вены – это свидетельствует о возросшем притоке крови.

У женщины могут болеть грудь во время грудного вскармливания. Неприятные ощущения возникает из-за притока молока и активность гормонов. Если кожа на груди потрескавшаяся, то у женщины увеличивается риск роста инфекции (и абсцесса).

Боль в груди: причины

3. Из-за воспалительных процессов

Вследствие закупорки молочных приток во время грудного вскармливания у женщины может возникнуть воспалительное заболевание – мастит. Его причиной являются вирусы, грибки или бактерии. При мастите грудь становится красной, повышается температура тела, возникает усталость и недомогание.

В груди может скапливаться гной – абсцесс. Его легко заметить при пальпации молочных желез, при прикосновении может возникать боль.

4. При онкозаболеваниях

Болезненные ощущения могут возникнуть при раке молочных желез. Боль в груди ощущается на развитом этапе болезни.

Боль у женщин может появляться из-за фиброзно-кистозной болезни, она характеризуется изменениями в ткани молочных желез, при которых нарушается эпителиальный и соединительнотканевый компонент.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Онкозаболевания Беременность и роды Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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