21:28
28 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЭЛИНА СВИТОЛИНА НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ЭЛИНА СВИТОЛИНА НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Больше не Джек-Воробей: Джонни Деппа не взяли в продолжение "Пиратов Карибского моря"

      57 Читати новину українською
      Капитан Джек Воробей в "Пиратах Карибского моря"
      Капитан Джек Воробей в "Пиратах Карибского моря" / Фото из открытых источников

      Голливудскому актеру Джонни Деппу, который был главным героем во франшизе "Пиратов Карибского моря", отказали в участии перезапуска проекта. Причиной такого решения стал возраст актера.

      Об этом сообщают на The Daily Mail.

      По словам сценариста киноленты Стюарта Битти, киностудию Disney не устраивает возраст актера, – в июне Деппу исполнилось 55 лет. Также из-за низких кассовых сборов предыдущей части франшизы, создатели "Пиратов" планируют полностью изменить концепт нового фильма.

      Читайте также: Окончание карьеры Джонни Деппа: фильм с актером сняли с проката

      Добавим, что скандальный Джонни Депп сыграл Капитана Джека Воробья во всех пяти частях серии "Пиратов Карибского моря", которая принесла студии Disney около четырех миллиардов долларов. Актера даже однажды номинировали на премию "Оскар" за роль в первой части франшизы в 2004 году.

      Также стоит напомнить, что у Джонни Деппа в последнее время все плохо складывается как в кинокарьере, так и в личной жизни. После громкого скандала на фоне развода с актрисой Эмбер Хйорд, которая обвинила актера в домашнем насилии, у Деппа начались финансовые проблемы и скандалы из-за пьянства в съемочных павильонах.

      Теги: LifeStyle Джонни Депп Кино Голливуд
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      сегодня , 20:01 Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      Гадкое глумление над ребенком в школе и как оккупанты воруют в Херсоне воду – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Гадкое глумление над ребенком в школе и как оккупанты воруют в Херсоне воду – топ-5 видео недели
      Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      сегодня , 19:01 Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      Андрій Воропаєв
      Элина Свитолина: что нужно знать о самой титулованной теннисистке в истории Украины
      сегодня , 16:50 Элина Свитолина: что нужно знать о самой титулованной теннисистке в истории Украины
      Наталя Сколоздра 1602
      Образование в "ЛНР": как правильно купить должность или диплом
      сегодня , 16:00 Образование в "ЛНР": как правильно купить должность или диплом
      Ольга Черненко
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук