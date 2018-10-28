Больше не Джек-Воробей: Джонни Деппа не взяли в продолжение "Пиратов Карибского моря"

Голливудскому актеру Джонни Деппу, который был главным героем во франшизе "Пиратов Карибского моря", отказали в участии перезапуска проекта. Причиной такого решения стал возраст актера.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

По словам сценариста киноленты Стюарта Битти, киностудию Disney не устраивает возраст актера, – в июне Деппу исполнилось 55 лет. Также из-за низких кассовых сборов предыдущей части франшизы, создатели "Пиратов" планируют полностью изменить концепт нового фильма.

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Добавим, что скандальный Джонни Депп сыграл Капитана Джека Воробья во всех пяти частях серии "Пиратов Карибского моря", которая принесла студии Disney около четырех миллиардов долларов. Актера даже однажды номинировали на премию "Оскар" за роль в первой части франшизы в 2004 году.

Также стоит напомнить, что у Джонни Деппа в последнее время все плохо складывается как в кинокарьере, так и в личной жизни. После громкого скандала на фоне развода с актрисой Эмбер Хйорд, которая обвинила актера в домашнем насилии, у Деппа начались финансовые проблемы и скандалы из-за пьянства в съемочных павильонах.